Leagues Cup 2026: clasificados, fracasos y polémicas que dejó la fase de grupos

León, América, Toluca y Monterrey avanzaron, mientras Cruz Azul, Chivas y Pumas quedaron fuera en una fase marcada por viajes y lesiones

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 terminó con ocho equipos clasificados, varios clubes mexicanos fuera de competencia antes de lo esperado y un debate que volvió a instalarse alrededor del formato. Además dejó bajas que tendrán consecuencias en el desarrollo del Apertura 2026 de la Liga MX.

León, América, Toluca y Monterrey sostienen a la Liga MX

León fue el equipo mexicano que mejor resolvió la primera fase. Sumó tres victorias en tres partidos y cerró con paso perfecto. América llegó a la última jornada con margen y terminó asegurando el segundo puesto. Su cierre fue con una derrota en penales, pero los siete puntos fueron suficientes para permanecer dentro de los cuatro lugares que daban acceso a la siguiente ronda.

Toluca será, además, el único representante mexicano que repite en esta instancia respecto a la edición anterior. El conjunto mexiquense buscará modificar el desenlace que tuvo entonces, cuando quedó eliminado en cuartos de final frente a Orlando City mediante una tanda de penales que terminó 5-6. Mientras que Monterrey logró quedarse con el último boleto, luego de la derrota de Cruz Azul, lo que les permitió superarlos por diferencia de goles.

Cruz Azul, Chivas y Pumas vuelven a quedarse cortos

El golpe principal de la fase de grupos para los llamados Cuatro Grandes estuvo en las eliminaciones de Cruz Azul, Chivas y Pumas. Solo América logró avanzar, mientras que los otros tres quedaron fuera por caminos distintos.

Chivas fue eliminado después de una fase en la que la producción ofensiva no alcanzó. Armando González llegó al torneo con una sequía de goles que se extendió durante la competencia, mientras Jordan Carrillo no logró reproducir el nivel que había mostrado anteriormente con Pumas. La falta de respuesta en ataque terminó condicionando las opciones del Guadalajara.

Pumas también quedó fuera tras una primera ronda en la que el equipo siguió ajustándose a la idea de Esteban Solari. Las fallas defensivas volvieron a aparecer en momentos que tuvieron impacto directo en los resultados, mientras el equipo alternó tramos de presión y posesión con desconexiones que terminaron por costarle puntos.

Pumas no avanzan en la Leagues Cup | IMAGN IMAGES via Reuters

Cruz Azul fue el que estuvo más cerca. La Máquina quedó eliminada después de perder ante Chicago Fire con un gol en tiempo añadido en la última jornada. Terminó empatado en puntos con Monterrey, pero el criterio de goles anotados favoreció a Rayados y dejó al conjunto celeste en el quinto puesto.

Para Cruz Azul, el desenlace vuelve a abrir la discusión sobre su rendimiento en este formato de Leagues Cup. Desde la modificación del torneo, el equipo no ha conseguido traducir sus planteles y objetivos en una participación de fondo.

El formato y los viajes volvieron a quedar bajo discusión

La Leagues Cup 2026 volvió a poner en el centro el debate sobre la localía. Los equipos mexicanos acumularon traslados, concentraciones lejos de casa y ajustes en sus calendarios, mientras varios entrenadores y jugadores señalaron que esas condiciones tienen impacto en la preparación.

Benjamín Mora, entrenador de Pachuca, fue uno de los que habló del tema. “Claro que me gustaría jugar en el Estadio Hidalgo”, señaló después del partido frente a Cincinnati. Oussama Idrissi también planteó la discusión desde la perspectiva de los aficionados. “Aparte de la ventaja, creo que nuestra afición en México también merece ver partidos como estos”, expresó el jugador de Pachuca.

El torneo, sin embargo, introdujo una modificación respecto a ediciones anteriores. Por primera vez, algunos encuentros de la fase inicial se jugaron en territorio mexicano. América y Tigres disputaron un partido como locales, mientras Toluca recibió dos compromisos en el Estadio Nemesio Diez.

El dato dejó una tendencia que alimentó todavía más la discusión. En cuatro partidos disputados en México había 12 puntos disponibles y los equipos de la Liga MX consiguieron 11. Los clubes de la MLS solo rescataron uno.

Las lesiones también modificaron el balance de los clubes mexicanos

Varios equipos de la Liga MX terminaron con bajas que tendrán consecuencias más allá de la Leagues Cup. Pumas fue uno de los más afectados. Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Cincinnati y estará fuera alrededor de nueve meses. El mediocampista regresó a México para ser intervenido.

Álvaro Angulo también se lesionó durante el último partido frente a Columbus. En su caso, el diagnóstico fue un esguince y el periodo estimado de recuperación es de tres semanas.

Chivas perdió a Bryan González por una lesión muscular en el encuentro ante Seattle Sounders. José Castillo también quedó fuera desde el primer partido frente a LAFC y no pudo completar la fase de grupos. Su regreso dependerá de la evolución y de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Di Yorio va al quirófano y Santos explota contra Leagues Cup. Imago 7

Santos sufrió la baja de Lucas di Yorio, quien presentó una lesión en la tibia tras una fuerte entrada ante Chicago Fire. El delantero fue operado y estará fuera por al menos tres meses.

Pachuca, por su parte, perdió a Alexei Domínguez después del partido ante Columbus. El futbolista presentó una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, fue intervenido y tendrá un periodo de recuperación estimado de entre seis y ocho semanas.

Una fase de grupos que dejó más que resultados

La Leagues Cup cerró su primera etapa con cuatro equipos mexicanos clasificados, tres de los clubes con mayor convocatoria fuera y una discusión todavía abierta sobre el formato de competencia.

Los partidos disputados en México ofrecieron una muestra de cuánto puede cambiar el rendimiento con condiciones distintas de localía. Al mismo tiempo, los viajes y el desgaste volvieron a ser mencionados por entrenadores y jugadores como parte del contexto competitivo.

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