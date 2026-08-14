Funes Mori tiene nuevo equipo: el histórico de Rayados se marcha a Chile

El seleccionado mexicano en Qatar 2022 llega libre al Campanil, que busca reforzar su ataque en la Primera División chilena

Funes Mori durante su etapa con Monterrey | Imago7

Rogelio Funes Mori continuará su carrera lejos de la Liga MX y tendrá su primera experiencia en el fútbol de Chile. Universidad de Concepción anunció este jueves 13 de agosto al delantero argentino naturalizado mexicano como nuevo refuerzo, en uno de los movimientos que marcaron el cierre del mercado chileno. El atacante de 35 años llega después de su etapa con León y comenzará un nuevo capítulo tras una trayectoria estrechamente ligada al fútbol mexicano, donde también defendió las camisetas de Monterrey y Pumas.

Funes Mori llega a Universidad de Concepción como agente libre y firmó un contrato por 18 meses, vínculo que lo mantendrá ligado al conjunto conocido como el Campanil durante el resto de 2026 y la temporada siguiente. El propio club confirmó la operación al presentar al delantero como incorporación para sus próximos desafíos y destacó su experiencia internacional, sus goles y los títulos acumulados a lo largo de su trayectoria. El atacante desembarca en un equipo que compite actualmente en la máxima categoría del fútbol chileno.

La noticia tiene un significado especial en México debido a que Funes Mori desarrolló la etapa más extensa y productiva de su carrera con Rayados de Monterrey. Llegó al conjunto regiomontano en 2015 y permaneció ocho años y medio, hasta su salida en enero de 2024. Terminó aquella etapa con 160 goles en 328 partidos oficiales, números que lo convirtieron en el máximo anotador de la historia del club. Su registro incluyó 132 tantos entre Liga MX y Liguilla, además de anotaciones en Copa MX, Concacaf, Mundial de Clubes y Leagues Cup.

El delantero superó durante 2021 la marca de 121 goles que pertenecía al chileno Humberto ‘Chupete’ Suazo, un detalle que ahora conecta su historia en Monterrey con el país donde continuará su carrera. Funes Mori terminó su paso por Rayados con un campeonato de Liga MX, dos títulos de Copa MX y dos conquistas de la Liga de Campeones de Concacaf, además de participar en el tercer lugar obtenido por Monterrey en el Mundial de Clubes de 2019. Su último tanto con la camiseta albiazul fue precisamente el número 160 de su cuenta.

Después de salir de Monterrey, Funes Mori permaneció en México al incorporarse a Pumas y posteriormente a León, último equipo que defendió antes de convertirse en agente libre. Su salida de La Fiera puso fin a una estancia de aproximadamente 11 años consecutivos dentro del fútbol mexicano, iniciada con su llegada a Rayados en 2015. Ahora el delantero cambia de país y de competencia para incorporarse a Universidad de Concepción, después de haber jugado previamente en Argentina, Portugal, Turquía y México.

Su vínculo con México también pasó por la selección nacional. Funes Mori obtuvo la naturalización mexicana y recibió su primer llamado al Tricolor en 2021, después de consolidarse como uno de los principales goleadores de Rayados. Ese mismo año formó parte del equipo que terminó como subcampeón de la Copa Oro y posteriormente fue convocado por Gerardo Martino para disputar el Mundial de Qatar 2022. Su llegada a Universidad de Concepción significa que uno de los futbolistas que representó a México en una Copa del Mundo continuará ahora su trayectoria en Sudamérica.

Universidad de Concepción incorporó a Funes Mori con la necesidad de aumentar su producción ofensiva durante la segunda parte de la temporada. Reportes en Chile señalan que el Campanil había marcado apenas 13 goles en sus primeros 17 encuentros de la Liga de Primera, el registro más bajo del campeonato en ese momento. El club regresó este año a la máxima división después de conquistar la Liga de Ascenso y ahora suma experiencia a su ataque con el histórico goleador de Monterrey.

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