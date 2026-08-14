Huiqui asume fracaso de Cruz Azul en Leagues Cup: “Me corresponde hacerme responsable de lo mío”

El entrenador pidió darle vuelta a la página y pensar en lo que viene para el equipo, que es la reanudación del Apertura 2026

Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 de una manera dolorosa después de caer 2-1 frente al Chicago Fire con un gol recibido en el último minuto, resultado que terminó con las aspiraciones de la Máquina de continuar en el torneo. Tras el encuentro, Joel Huiqui dio la cara y asumió la responsabilidad por el desenlace, al reconocer que un club con las exigencias del conjunto cementero debe responder cuando no consigue los objetivos planteados.

El entrenador explicó que el vestidor quedó golpeado después de la derrota debido a la ilusión que existía por clasificarse a la siguiente ronda. Sin embargo, aseguró que fue un indicador de la responsabilidad que tienen los jugadores y el cuerpo técnico para siempre pelear por la victoria.

“Al final del partido veía un equipo triste, un equipo que tenía toda la ilusión de poder pasar a la siguiente fase”, expresó el estratega. Sin embargo, dejó claro que generar expectativas dentro de una institución como La Máquina también obliga a responder por los resultados. “Pertenecer a una institución como Cruz Azul requiere una gran responsabilidad y, sobre todo, intentar ganar todos los partidos también requiere una gran responsabilidad”, señaló.

Huiqui no intentó deslindarse del fracaso y reconoció que existen aspectos que deben corregirse después de la eliminación. “Hoy nos hacemos responsables de lo que nos corresponde”, afirmó. Para el técnico, el golpe debe servir para identificar errores, cerrar filas y reorganizar al equipo antes de enfrentar los próximos compromisos.

Huiqui aceptó parte de la responsabilidad de la eliminación de Cruz Azul | Reuters

El estratega también defendió el trabajo realizado por su plantel y recordó que Cruz Azul ha conseguido resultados importantes a partir del esfuerzo colectivo. No obstante, consideró que quedar fuera del torneo representa una llamada de atención que deberá ser asumida internamente. “Para mí es un golpe también interno donde tenemos que aceptarlo, reconocerlo y, sobre todo, hacerse cargo de eso”, sentenció.

Huiqui pide cerrar filas después de la eliminación en Leagues Cup

Lejos de buscar responsables individuales, Huiqui insistió en que la eliminación debe convertirse en un punto de partida para corregir el rumbo. El técnico habló de “cerrar filas, reorganizarnos y replantear lo que viene”, convencido de que el grupo tiene elementos suficientes para reaccionar después de un resultado que terminó con las expectativas generadas alrededor de su participación en la Leagues Cup.

Dentro del análisis futbolístico, el entrenador también habló sobre Gabriel Fernández, a quien considera uno de los referentes del equipo pese a que no pudo marcar en los últimos encuentros. Huiqui destacó su capacidad para presionar, cerrar líneas de pase, realizar movimientos ofensivos y participar incluso cuando se encuentra lejos del área rival. “Gabriel es un gran jugador. Para mí ha demostrado ser un referente del equipo porque es intenso, inteligente y juega bien sin balón o con balón”, explicó.

El problema, según Huiqui, aparece cuando Fernández abandona la zona del centro delantero para participar en la construcción. Al jugar con un solo atacante, Cruz Azul pierde presencia dentro del área cuando el uruguayo retrocede y los demás futbolistas no consiguen ocupar rápidamente esos espacios. El técnico reconoció que la Máquina necesita llegar con más jugadores al área para aprovechar mejor las situaciones que genera durante los partidos.

A pesar de la falta de goles reciente de Fernández, Huiqui consideró que el funcionamiento ofensivo no depende únicamente del delantero. Recordó que otros futbolistas han conseguido aparecer en el marcador y destacó que una de las fortalezas del equipo ha sido precisamente repartir las anotaciones entre titulares y suplentes. El entrenador espera que esa dinámica también termine beneficiando al Toro y a Nicolás Ibáñez en los próximos encuentros.

La eliminación ante Chicago Fire deja ahora a Cruz Azul obligado a cambiar rápidamente de página. Huiqui aceptó que el resultado representa un fracaso respecto a las expectativas del equipo y asumió personalmente su responsabilidad, pero también pidió utilizar el golpe para corregir errores y fortalecer al grupo. Después de quedar fuera por un gol en el último minuto, la Máquina tendrá que demostrar en sus siguientes compromisos si logra transformar una de sus derrotas más dolorosas del torneo en el punto de partida para recuperar el rumbo.

TE PUEDE INTERESAR: