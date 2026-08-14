Cuatro avanzan, cuatro decepcionan: el duro balance de Liga MX en la Leagues Cup

Xavi Sol, Félix Fernández y Gabriel Gerberoff analizaron la primera fase, las diferencias de formato y los principales fracasos mexicanos

La primera fase de la Leagues Cup 2026 terminó con cuatro representantes de la Liga MX y cuatro de la MLS en los cuartos de final, una igualdad en número de clasificados que no necesariamente refleja lo sucedido durante las tres jornadas. En Jugando Claro, Xavi Sol, Félix Fernández y Gabriel Gerberoff analizaron los resultados del torneo y coincidieron en que el balance no permite afirmar que el fútbol mexicano haya sido superior. León, América, Toluca y Monterrey consiguieron el boleto, mientras que Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake avanzaron por la MLS.

¿Liga MX o MLS? El balance que dejó la primera fase de Leagues Cup

Uno de los puntos centrales del debate en Jugando Claro fueron los enfrentamientos entre ambas ligas. En la mesa se recordó que los clubes mexicanos consiguieron 19 victorias frente a 27 de la MLS en los duelos directos definidos durante la competencia, un registro que mantiene al campeonato estadounidense por encima en ese apartado. “No es porque hayamos sido mejores. Solamente hubo 19 victorias de la Liga Mexicana por 27 de la MLS en tiros directos”, se señaló durante el programa. Los analistas reconocieron la superioridad histórica de México en los torneos de Concacaf, aunque también advirtieron que esa diferencia no debe utilizarse para asumir que actualmente existe una distancia amplia entre ambas ligas.

El formato volvió a ocupar buena parte de la conversación. Los participantes destacaron que los clubes mexicanos disputan prácticamente toda la competencia en Estados Unidos y plantearon que cada equipo de Liga MX debería tener al menos un encuentro como local. Como ejemplo, recordaron que en los cuatro partidos disputados en México durante esta edición los representantes nacionales terminaron invictos, con tres victorias y un empate de Tigres. “La mejor forma de salir de esto sería jugar un partido cada equipo mexicano en local”, fue una de las propuestas planteadas, acompañada de la idea de encontrar un modelo económico que garantice a los clubes ingresos similares sin importar en qué país disputen sus encuentros.

Así el balance de la Leagues Cup | Claro Sports

El argumento económico también apareció como uno de los principales obstáculos para modificar la competencia. En Jugando Claro se puso sobre la mesa la posibilidad de construir patrocinios binacionales y una distribución diferente de los derechos comerciales y televisivos, de forma que jugar en México no represente una pérdida de ingresos para los participantes. La transmisión fue otro punto de crítica, pues se mencionó que para el público mexicano resultó complicado seguir algunos encuentros. Para la mesa, la organización debe encontrar una fórmula que equilibre el negocio generado en Estados Unidos con una competencia más justa desde el aspecto deportivo.

La clasificación también demostró lo estrecha que terminó siendo la zona de Liga MX. León, América, Toluca y Monterrey obtuvieron los cuatro boletos, pero Tigres, FC Juárez y Cruz Azul finalizaron con la misma cantidad de puntos que algunos de los clasificados y quedaron fuera por los criterios de desempate. Chivas terminó con cuatro unidades, mientras otros equipos como Pachuca, Santos, Atlas y Necaxa tampoco consiguieron meterse entre los mejores. Más abajo quedaron Atlante, Atlético de San Luis, Querétaro, Pumas, Tijuana y Puebla, en una primera fase que castigó cualquier tropiezo debido al reducido margen existente entre las posiciones.

Pumas, Chivas, Cruz Azul y Tigres, las decepciones de la Leagues Cup

Al momento de elegir al gran fracaso mexicano de la primera fase, los integrantes de Jugando Claro colocaron a Pumas en el primer lugar. “Pumas, por supuesto, no ganó un solo juego”, fue una de las conclusiones más contundentes de la mesa. Los universitarios apenas sumaron un punto y nunca consiguieron meterse realmente en la pelea por avanzar. Chivas apareció inmediatamente después debido a que llegó a la jornada 3 sin posibilidades de clasificación, pese a contar con un proyecto que ya tenía continuidad y un plantel que generaba mayores expectativas antes de comenzar el torneo.

Cruz Azul también fue incluido entre los grandes señalados, aunque su eliminación tuvo características diferentes. La Máquina ganó dos encuentros y llegó al último compromiso con posibilidades claras de avanzar, pero terminó perdiendo 2-1 ante Chicago Fire con un gol en el tiempo agregado y fue desplazada por Monterrey. La conclusión de la mesa fue directa: “Cruz Azul creo que tuvo en los tres partidos, fue superior, quedó eliminado, no cumplió el objetivo. Es un fracaso”. El golpe fue mayor porque los celestes tuvieron el boleto en sus manos y terminaron perdiéndolo prácticamente en la última acción de su participación.

Tigres completó el grupo de decepciones debido al momento institucional que atraviesa. Los analistas consideraron que el conjunto regiomontano desaprovechó la Leagues Cup y la posibilidad de utilizar estas semanas para definir a su entrenador, con el equipo todavía bajo un interinato antes de regresar a la actividad de Liga MX. “Tigres estorbó este torneo”, se mencionó durante el debate para resumir una participación que dejó más interrogantes que certezas. Así, aunque Liga MX consiguió colocar cuatro clubes en cuartos de final, el balance de Jugando Claro fue mucho más amplio: la igualdad de clasificados no borra la ventaja de la MLS en los enfrentamientos directos, las críticas al formato ni las oportunidades desperdiciadas por varios de los equipos mexicanos con mayores expectativas.

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