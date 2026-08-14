Efráin Juárez revela el nombre de quién decidió su salida de Pumas

El ahora técnico del Gyori ETO habló de su salida de Pumas, recordó su vínculo con el club y dejó la explicación en manos de Antonio Sancho

Efraín Juárez asegura que su salida se le debe preguntar a otra persona | Imago7

Efraín Juárez volvió a hablar de Pumas y dejó abierta la incógnita sobre los motivos que terminaron con su etapa en Universidad Nacional. Actualmente al frente del Gyori ETO, el entrenador mexicano recordó el vínculo que mantiene con la institución y aseguró que su sentimiento no cambió pese a encontrarse lejos de Cantera. Durante una entrevista con David Faitelson en TUDN, también evitó responsabilizarse directamente por la falta de continuidad y señaló que las respuestas sobre ese tema deben buscarse con Antonio Sancho.

Para Juárez, Pumas representa mucho más que uno de los equipos que ha dirigido durante su carrera. El estratega recordó que ahí se formó como futbolista y posteriormente tuvo la posibilidad de regresar como entrenador del primer equipo: “Es mi casa, obviamente, siempre lo he dicho, soy de ahí, me hice ahí, les he entregado siempre como jugador, como entrenador todo lo que tengo y está dentro de mí”, señaló al ser cuestionado sobre si extraña al conjunto universitario.

La conversación tomó otro rumbo cuando se le preguntó por qué no continuó al frente de Pumas después de llevar al equipo hasta instancias importantes de la Liga MX. Juárez decidió no profundizar en las negociaciones que rodearon su salida y colocó la atención sobre la dirigencia deportiva: “A ver, son preguntas más que para mí, son para Toño, que es el vicepresidente deportivo, la realidad es que me dediqué en cuerpo y alma al club en todos los sentidos”.

El entrenador también defendió el trabajo realizado durante su gestión y recordó cuál había sido uno de sus principales compromisos cuando tomó el cargo: “Desde el primer día que llegué a Cantera, lo que prometí es que la gente se iba a sentir orgullosa del club, no dije tiempo, pero creo que al final la gente conectó, se sintió representada por lo que había dentro de la cancha”, explicó Juárez al hacer un balance de su etapa.

Desde su perspectiva, esa conexión con la afición representa uno de los mayores logros de su proceso. Juárez considera que Pumas recuperó una identidad con la que los seguidores pudieron sentirse representados, independientemente de que el campeonato no terminara llegando. Sobre ese punto insistió: “Esa es una de las cosas con las que me quedo, porque cumplí lo que prometí”.

El título de Liga MX quedó, sin embargo, como el gran pendiente. El técnico reconoció que estuvo cerca de alcanzar uno de sus principales objetivos y que esa oportunidad todavía pesa cuando recuerda su paso por Universidad Nacional: “Nos quedamos con la espinita porque nos quedamos a nada de ser campeones, pero lo que dije, lo cumplí”, comentó. En otra parte de la charla reforzó su postura: “En el sentido de todo lo que dije, lo cumplí y me fui muy tranquilo”.

¿Qué pasó entre Efraín Juárez y Pumas?

La separación entre Juárez y Pumas generó versiones encontradas sobre quién tomó finalmente la decisión de terminar el proyecto. Antonio Sancho había señalado públicamente que el entrenador decidió no continuar pese a que existía la posibilidad de seguir ligado al club. Ahora Juárez evitó respaldar esa explicación y sostuvo que corresponde precisamente al vicepresidente deportivo aclarar por qué no se produjo su permanencia, lo que mantiene abiertas las dudas alrededor del cierre de su etapa.

Pese a las diferencias que pudieron existir en la parte deportiva o contractual, Juárez no presentó su salida como una ruptura con Pumas. Sus declaraciones muestran que conserva un fuerte vínculo con la institución donde comenzó su historia en el fútbol y que se marcha satisfecho con buena parte del trabajo realizado, aunque sin esconder la frustración por el campeonato que no llegó. Su frase “Es mi casa” resume una relación que, al menos desde el lado del entrenador, permanece intacta pese a que su carrera ahora continúa en el fútbol europeo.

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