Barcelona vs Real Madrid: alineaciones confirmadas y bajas para El Clásico de LaLiga 2026

Hansi Flick y José Mourinho tendrán que ajustar sus esquemas por las numerosas ausencias que condicionan el duelo en el Camp Nou

Las alineaciones para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid | Claro Sports

El Barcelona y el Real Madrid se preparan para el primer Clásico de la temporada 2026/27, un partido que llega con los dos equipos obligados a modificar sus planes por varias ausencias importantes. El conjunto azulgrana recibirá a los blancos este domingo 25 de octubre en el Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga.

Hansi Flick llega como líder del campeonato después de ganar sus primeros nueve partidos y sumar 27 puntos, mientras que el equipo dirigido por José Mourinho ocupa la tercera posición con 21. La diferencia convierte el encuentro en una oportunidad para que el Barça amplíe su ventaja o para que el Madrid vuelva a acercarse a la cima.

Los dos entrenadores han tenido que reconstruir especialmente sus líneas defensivas. Entre lesiones, una sanción y la baja de última hora de Thibaut Courtois, el Clásico tendrá varios cambios obligados.

Alineación del Barcelona para enfrentar al Real Madrid

El Barcelona tiene cinco bajas confirmadas: Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo, Andreas Christensen y Roony Bardghji. Eric sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo mantiene fuera entre tres y cuatro semanas, mientras que Koundé no consiguió recuperarse a tiempo del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Betis. Dani Olmo, lesionado frente al PSG, presenta un problema en el aductor izquierdo y tiene previsto permanecer aproximadamente un mes fuera.

La ausencia de Koundé abre nuevamente la puerta para Xavi Espart en el lateral derecho. Pau Cubarsí y Gerard Martín aparecen como la pareja de centrales, mientras que João Cancelo ocupará el costado izquierdo. Joan García se mantiene bajo los tres postes.

En el mediocampo, Hansi Flick apuesta por la sociedad de Rodri y Pedri en el doble pivote, con Fermín López en una posición más adelantada para conectar con los atacantes. Lamine Yamal ocupará la banda derecha y Anthony Gordon partirá desde el costado izquierdo, imponiéndose a Karim Adeyemi en la disputa por la titularidad. Raphinha será la referencia ofensiva del Barcelona, en un esquema 4-2-3-1 que buscará aprovechar la creatividad de sus mediocampistas y la velocidad de sus extremos para generar peligro sobre la defensa del Real Madrid.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Alineación del Real Madrid para enfrentar al Barcelona

El Real Madrid también llega condicionado por las ausencias. Vinícius Júnior está suspendido y no podrá participar, mientras Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy continúan fuera por lesión. A ellos se sumó este domingo Thibaut Courtois, descartado a última hora debido a un proceso gripal. Ante la baja del belga, Andriy Lunin será el portero titular para el Clásico en el Camp Nou.

José Mourinho ha confirmado una línea defensiva de cuatro futbolistas, con Federico Valverde como lateral derecho, acompañado por Ibrahima Konaté y Dean Huijsen en la pareja de centrales, mientras Marc Cucurella ocupará el costado izquierdo.

En el mediocampo, Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva formarán el doble pivote, con Jude Bellingham en una posición más adelantada como enlace. Arda Güler partirá desde la banda derecha y Yan Diomande ocupará el sector izquierdo, mientras Kylian Mbappé será la referencia ofensiva del conjunto merengue, en un esquema 4-2-3-1 que buscará aprovechar la movilidad de sus futbolistas de ataque.