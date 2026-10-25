Las claves de Javier Jamaica para convertirse en el nuevo rey del Clásico RCN 2026

A sus 30 años, el pedalista del NU Colombia obtiene el título más importante de su carrera.

Javier Jamaica, campeón del Clásico RCN 2026 | NU Colombia

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 llegó a su final. Después de una cronoescalada al Alto de Palmas, luego de cumplir con nueve arduas etapas, Javier Jamaica logró levantar su primer título en esta competición. Sin duda, un trofeo en el que mostró credenciales suficientes, al igual que su equipo, para dominar de principio a fin.

El NU Colombia aprovechó las oportunidades que se le venían presentando. Prueba de ello fueron los resultados en la clasificación general, ya que cuatro de cinco corredores formaban parte de la escuadra violeta. Respecto a Jamaica, integró una nómina de lideratos compartidos más allá de estipular si había gregarios o no.

Para esta edición, el escalador fue aprovechando cada oportunidad en aras de avanzar en la clasificación general. Encima, el NU dio un salto gigante ante el inesperado accidente de Diego Camargo, directo rival para sus intereses. Sin ese ímpetu de Camargo, todo se volcó a favor de Jamaica y compañía a partir de la emblemática subida al Alto de Minas.

Manejando los tiempos, el escalador mostró condiciones a partir de la sexta etapa. Sus intenciones fueron consolidadas en llegada a La Estrella, donde se impuso categóricamente y ganó la antepenúltima fracción. Manejó los resultados positivos de cara al final, donde no necesitó de mucha presión para liquidar el título del Clásico RCN en Palmas.

Javier Jamaica y la emoción de haber obtenido el Clásico RCN

El bogotano sí había levantado títulos importantes a lo largo de su trayectoria. Ganó títulos como la Vuelta al Tolima hace un par de años, además de la Clásica del Carmen de Viboral hace pocos meses. Sin embargo, ninguna era de la magnitud del Clásico RCN.

“El equipo estuvo grandioso. Como siempre dije, este día era muy clave. Sufrí demasiado, pero sabía que mi papá estaba acá y el título se lo dedico en el día de su cumpleaños (…) Siempre le hablo a la juventud, que con sacrificio todo se puede. Debo agradecerle al equipo, que estuvo grandioso. No tengo palabras”, expresó en diálogo con RCN, mientras se abrazaba con su papá.

Al mirar en el retrovisor su primer triunfo de etapa en un Clásico, hace seis años, notará la magnitud de lo que ha logrado. Al final logró una distancia importante en la clasificación general, sumando 30 horas, 33 minutos y 24 segundos. Su compañero Andrés Ardila le siguió los pasos (+1:24), además de Kevin Castillo (+4:24).

Fue una carrera redonda para el NU. Jamaica, como valor agregado al título, aseguró liderato de la montaña, sin olvidar que los morados ganaron la clasificación por equipos. Notable triunfo del bogotano para grabar con tinta indeleble.

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