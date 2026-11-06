Marquense vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense recibe a Comunicaciones por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. A cuatro fechas del cierre de la fase regular, los leones llegan con nuevo entrenador y quieren aprovechar la localía para volver al triunfo. Los cremas están cinco puntos por debajo de su rival y buscan encadenar victorias para acercarse a los puestos de clasificación. Aquí te contamos dónde ver el partido en vivo.

Marquense ocupa el noveno lugar con 25 puntos, producto de siete triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Los leones vienen de perder 2-0 en su visita a Xelajú MC, resultado que derivó en la salida de Manuel Naya. El hondureño Fernando Banegas asumió el mando con el objetivo de volver a ganar y llevar al equipo a la fase final. La tabla sigue apretada: apenas tres puntos separan al tercero del noveno, así que los de San Marcos todavía tienen margen para recuperar posiciones.

Por su parte, Comunicaciones marcha décimo con 20 puntos, tras seis triunfos, dos empates y diez derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de vencer 3-1 a Deportivo Mixco en casa, una victoria que lo mantiene en la pelea por la clasificación. El mal arranque del torneo todavía pesa en la tabla y deja a los cremas con poco margen para ceder más puntos. Por eso, su objetivo es ganar los cuatro partidos que les quedan para escalar posiciones y meterse en la fase final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Comunicaciones de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Comunicaciones será el sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Comunicaciones hoy

Ni Marquense ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Stheven Robles y Erick Lemus no estarán disponibles en Comunicaciones por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala mientras que también estarán ausentes Karel Espino y Dairon Reyes, convocados por Cuba. Se estima que Fernando Banegas y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Jorge Escobar; David Chuc, Alexis Matta y Erick Sánchez. DT: Fernando Banegas.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Juan Osorio, Kevin Grijalva, José Pinto; Marco Domínguez, Paolo Dantaz, Brayam Castañeda, Axel De la Cruz; Omar Duarte, Dewinder Bradley y Nelson García. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Comunicaciones:

9 de septiembre de 2026 | Comunicaciones 0-2 Marquense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar –