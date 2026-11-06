Alajuelense vs Sporting FC en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Alajuelense vs Sporting FC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense recibe a Sporting FC por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica. Los manudos están a cuatro puntos del líder y un triunfo en casa los dejaría a solo uno de su rival. Sporting, por su parte, buscará ampliar esa ventaja en el duelo directo cuando quedan tres fechas para el cierre de la fase regular. Aquí te contamos dónde ver el partido en vivo.

Alajuelense marcha cuarto con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Óscar ‘Machillo’ Ramírez viene de golear 4-1 a Escorpiones y quiere aprovechar las últimas jornadas para llegar a la fase final en la mejor posición posible. La Liga también tiene en la mira la final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés, que se disputará en diciembre, y busca mantener el buen paso antes de pelear por el título regional.

Por su parte, Sporting FC lidera el torneo con 30 puntos, tras nueve triunfos, tres empates y tres derrotas. Los dirigidos por Andrés Carevic vencieron 3-1 a Pérez Zeledón en casa y sumaron su tercera victoria consecutiva. La racha les permitió aprovechar los puntos que cedieron Saprissa y Cartaginés en las últimas jornadas para quedarse con el primer lugar. Ahora los josefinos pondrán a prueba ese buen momento de visita ante uno de sus perseguidores.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Sporting FC de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Sporting FC será el sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Sporting FC hoy

Ni Alajuelense ni Sporting FC cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Andrés Carevic no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Ruiz; Aarón Salazar, Roan Wilson, Anthony Hernández, Kenyel Michel; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Sporting FC: Leonel Moreira; Delfin Salas, Ariel Soto, Kevin Espinoza, Adrián Chévez; Jean Batista, Alexander López, Randy Ramírez, Gabriel Leiva, Josimar Méndez; y Renzo Carballo. DT: Andrés Carevic.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Sporting FC en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Sporting FC:

25 de julio de 2026 | Sporting FC 1-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 11 de abril de 2026 | Sporting FC 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting FC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Alajuelense 2-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Sporting FC 1-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

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