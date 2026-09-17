¿Cuáles son las sanciones y multas para Chuy Pérez, Menjívar y Olimpia, luego de la polémica durante el clásico nacional?

Salieron las sanciones económicas a los involucrados.

Las sanciones tras el clásico entre Marathon y Olimpia (capturas deportes tvc)

El pasado fin de semana, por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Honduras se llevó adelante una nueva edición del clásico del país entre Marathon y Olimpia, que finalizó en triunfo del ‘Monstruo verde’ por 1 a 0, gracias a un gol marcado por el experimentado Henry Figueroa.

Como en todo clásico, suele haber polémicas, expulsiones y demás cuestiones paralelas al fútbol, y este no fue la excepción. Durante el encuentro, Erik Cuello, vio la roja en Olimpia y sobre el final, Brian Farioli fue expulsado en Marathon, aunque lo más resonante en cuanto a lo no deportivo fueron las sanciones que recibieron Chuy Pérez, Félix García y Endrik Menívar, así como Olimpia.

La Comisión Disciplinaria resolvió intervenir y actuar de oficio, luego de una jugada puntual al minuto 23 de la primera parte que tuvo como protagonistas a Pérez y García, luego a Menjívar y por ello, ya se conocieron las sanciones.

La Comisión de Disciplina emite una sanción contra Chuy Pérez: ¿De cuánto es la multa?

El futbolista Carlos Chuy Pérez fue quien recibió el castigo más duro desde lo económico teniendo que abonar 10.000 lempiras, habida cuenta de que se le acusó de racismo por el gesto que le hizo a Felix García.

¿Cuál es la sanción para Menjívar y Félix García?

Otros dos jugadores, además de Chuy Pérez, recibieron sanciones por indisciplina. Se trata de Endrik Menjívar, quien deberá abonar hasta 5000 lempiras por gestos de provocación a la afición rival, y misma suma deberá abonar Félix García, por reaccionar por medio de empujones.

¿De cuánto es la multa para el Olimpia por los altercados en el clásico nacional?

Por su parte, el club Olimpia deberá aponar 6000 lempiras y el motivo tuvo que ver con que llegó a tener seis jugadores amonestados durante el cotejo, y según la regla obliga a una pena económica.

Olimpia vs Marathón: ¿Cuál fue la polémica y qué pasó en la jornada 7 del Apertura 2026?

El origen de los incidentes se produjeron muy temprano en el partido, iban apenas 23 minutos de la primera parte cuando luego de una falta de Félix García a Pérez, terminó en empujones y gestos, que acaloraron la temperatura de un partido que venía caliente ya.

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