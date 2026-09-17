Una nueva era: la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de septiembre y octubre

La Selección Colombia apunta a una renovación tras la salida de varios referentes y de cara a los retos que se aproximan.

Jugadores de la Selección Colombia celebran. – Siphiwe Sibeko, Reuters.

Luego de lo que fue el Mundial 2026 para la Selección Colombia, comienza una nueva ilusión de cara a la siguiente cita orbital, Copa América y otros objetivos. Con referentes ya fuera del ámbito de la ‘Tricolor’ y con una renovación por delante, Néstor Lorenzo dio a conocer su convocatoria para los amistosos de septiembre y octubre.

El cuadro ‘Cafetero’ ya no cuenta con nombres históricos como los de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Ambos creativos decidieron ponerle fin a su proceso en el equipo nacional, lo que supone un reto para el cuerpo técnico en miras de encontrarles un reemplazo adecuado. El último en hacer el anuncio fue el cucuteño.

Estos juegos preparatorios serán clave para ir acercando nombres de la nueva generación a la Selección Colombia, además de afianzar a algunos que ya vienen teniendo llamados. Todos esos cotejos serán en suelo estadounidense y son un punto de partida antes del reinicio de la competencia oficial.

Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de septiembre y octubre

Porteros

Álvaro Montero: Boca Juniors de Argentina.

Boca Juniors de Argentina. Aldair Quintana: Independiente del Valle de Ecuador.

Independiente del Valle de Ecuador. Kevin Mier: Cruz Azul de México.

Defensas

Álvaro Angulo: Pumas de México.

Pumas de México. Dávinson Sánchez: Galatasaray de Turquía.

Galatasaray de Turquía. Daniel Muñoz: Nottingham Forest de Inglaterra.

Nottingham Forest de Inglaterra. Jhon Lucumí: Juventus de Italia.

Juventus de Italia. Edier Ocampo: Vancouver de Canadá.

Vancouver de Canadá. Kevin Andrade: Zenit de Rusia.

Zenit de Rusia. Royer Caicedo: Cercle Brugge de Bélgica.

Cercle Brugge de Bélgica. Samuel Velásquez: Atlético Nacional.

Volantes

Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil.

Atlético Mineiro de Brasil. Ríchard Ríos: Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Al-Ittihad de Arabia Saudita. Gustavo Puerta: Olympiacos de Grecia.

Olympiacos de Grecia. Jhon Arias: Palmeiras de Brasil.

Palmeiras de Brasil. Daniel Arcila: León de México.

León de México. Jhon Solís: Birmingham de Inglaterra.

Birmingham de Inglaterra. Juan Manuel Rengifo: Atlético Nacional.

Atlético Nacional. Matías Orozco: Castellón de España.

Castellón de España. Yaser Asprilla: Girona de España.

Atacantes

Jáminton Campaz: Rosario Central de Argentina.

Rosario Central de Argentina. Carlos Andrés Gómez: Vasco Da Gama de Brasil.

Vasco Da Gama de Brasil. Luis Javier Suárez: Sporting de Lisboa de Portugal.

Sporting de Lisboa de Portugal. Kevin Viveros: Athletico Paranaense de Brasil.

Athletico Paranaense de Brasil. Camilo Durán: Celtic de Escocia.

Celtic de Escocia. Óscar Perea: América de México.

Calendario de partidos de la Selección Colombia para los amistosos de septiembre y octubre

La Federación Colombiana de Fútbol ya había notificado sobre estos amistosos hace unas semanas. El primero será a finales de septiembre, mientras que los otros dos a comienzos de octubre. Por otra parte, la entidad también reveló hace poco que la ciudad de Cali acogerá a la ‘Tricolor’ en el mes de noviembre, como para tener una referencia del calendario que viene.

México vs Colombia | M&T Bank Stadium (Baltimore, EE. UU.) | Sábado 26 de septiembre, 3:00 p.m.

Colombia vs Paraguay | Nueva Jersey, EE. UU. | Viernes 2 de octubre, 7:00 p.m.

Colombia vs Perú | Chase Stadium / Inter Miami Stadium (Fort Lauderdale, EE. UU.) | Martes 6 de octubre, 6:45 p.m.

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