¿Fue un fracaso? La respuesta de Hernán Medford tras la eliminación de Saprissa

Hernán Medford asumió responsabilidades después de que Saprissa volviera a quedar eliminado de la Copa Centroamericana.

Saprissa volvió a fallar en la Copa Centroamericana | Media Concacaf

Hernán Medford apareció golpeado después de una nueva eliminación de Saprissa en la Copa Centroamericana. El conjunto morado perdió 3-2 ante Cartaginés y quedó eliminado en los cuartos de final con un marcador global de 5-4, un resultado que dejó al entrenador visiblemente molesto pocos minutos después del final del encuentro.

Las primeras respuestas del técnico fueron breves. Medford reconoció que todavía necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y evitó inicialmente calificar como fracaso la eliminación. Sin embargo, conforme avanzó la conferencia de prensa, comenzó a profundizar sobre una derrota que dejó a Saprissa nuevamente sin alcanzar las semifinales del torneo regional.

“Si usted dice que es fracaso, es fracaso; no le quito mérito a Cartago, pero desde el primer partido pasan cosas, un penal dudoso que nos cuesta la eliminación, pero si hablo de esto dicen que es excusa”, expresó Medford. El entrenador hizo referencia así a una de las decisiones arbitrales de la serie, aunque reconoció que su equipo tampoco consiguió cumplir con lo que se había propuesto.

Hernán Medford asume la responsabilidad por la eliminación de Saprissa

Más allá de sus cuestionamientos, Medford fue contundente al analizar el resultado. “El objetivo no se logró”, reconoció. El entrenador explicó que apenas habían transcurrido unos minutos desde el final del encuentro y que todavía resultaba difícil realizar un análisis completo de lo sucedido.

También asumió su parte de responsabilidad por los errores que terminaron castigando a Saprissa. “Se cometieron errores, nos cuestan los goles y responsabilidad de todos, pero la primera es la mía”, afirmó el entrenador, que evitó trasladar exclusivamente a sus futbolistas las consecuencias de la eliminación.

La conferencia cambió de tono cuando Medford explicó cómo se encontraba emocionalmente. “Acepto la derrota, no hay más que hablar. No les quiero faltar el respeto. En este momento estoy muy enojado, no con ustedes, aquí está un ser humano sentado, le duele lo que pasó, asume lo que pasó”, señaló ante los periodistas.

“Imagínese cómo se siente uno. Quiero que esta parte entiendan, porque a veces uno dice cosas y se hace polémica por todo, pero entiéndame como ser humano, es un golpe fuerte”, agregó Medford. Sus palabras reflejaron el impacto de una eliminación que vuelve a detener prematuramente el recorrido internacional del conjunto morado.

¿Qué pasó entre Hernán Medford y David Guzmán?

Medford también fue consultado por el encontronazo con David Guzmán cuando el mediocampista abandonó el terreno de juego. El entrenador restó importancia al episodio y explicó que la situación comenzó por una discusión entre el futbolista y un integrante del cuerpo médico.

“Fue la calentura del momento; tuvo una discusión con el doctor y hasta ahí llegó el momento. Como jefe tengo que calmarlos a los dos”, explicó el técnico, descartando profundizar en una situación que se produjo en medio de la tensión del partido.

La derrota significa otro duro golpe internacional para Saprissa, que por cuarta edición consecutiva queda eliminado en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Esta vez fue el Cartaginés de Amarini Villatoro el encargado de terminar con su recorrido y dejar a Medford frente a una eliminación que, como él mismo reconoció pocos minutos después del partido, “es un golpe fuerte”.

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