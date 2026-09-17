Los resultados que necesita Alajuelense para clasificar a semifinales de la Centroamericana 2026 ante Marathon

Hasta tres resultados para seguir en carrera.

Alajuelense busca clasificarse. | @ldacr

Este jueves 17 de septiembre por el equipo de Alajuelense recibe en su estadio a Marathon, en partido válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Luego del empate 2 a 2 de la semana pasada, el equipo local llega a este cotejo con una importante ventaja deportiva que puede ser determinante para su gran objetivo del semestre que es trascender a nivel internacional.

Los ‘manudos’, máximos ganadores de este torneo con tres ediciones conquistadas, llegan al decisivo con una ventaja importante ya que para esta instancia de competencia corre el gol de visitante. Es decir, gracias al empate 2-2 de la ida, Alajuelense podrá garantizar su boleto a semifinales si empata sin goles, si lo hace 1 a 1 o bien si gana, por lo que tiene hasta tres resultados a su favor.

Por lo que el equipo, pese a llegar en medio de una crisis habida cuenta del reciente despido del director técnico Ismael Rescalvo, y de estar en un momento difícil en el torneo local, tiene ante Marathon la gran posibilidad de dejar atrás la crisis y empezar a enderezar una barca que si bien no venía torcida del todo iba camino a ello.

MÁS INFORMACIÓN: Marathon perdona y Alajuelense lo aprovecha: serie abierta que se define en Costa Rica Posibles alineaciones de Alajuelense y Marathón Ni Alajuelense ni Marahón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Bryan Ruiz y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que se utilizaron en los últimos encuentros. Alajuelense : Bayron Mora; Fernando Piñar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT : Bryan Ruiz.

: Bayron Mora; Fernando Piñar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. : Bryan Ruiz. Marathón: Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto; Carlos Pérez, Damin Ramírez, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Alajuelense afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada en medio de un cambio de entrenador. La institución decidió terminar el ciclo de Ismael Rescalvo y ahora deberá buscar la clasificación a semifinales ante un Marathón que ya demostró en el primer encuentro que puede complicar al vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Además del boleto entre los cuatro mejores, el ganador de la serie asegurará su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.