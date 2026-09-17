Nueva etapa para Sergio Higuita: deja al Astana y ficha por el Caja Rural

Sergio Higuita asume un nuevo reto tras dejar el WorldTour y pasar a un equipo ProTeam, esto por las próximas dos temporadas.

Sergio Higuita, ciclista colombiano del Astana / Marco BERTORELLO / AFP.

De a poco la temporada 2026 va llegando a su fin y los ciclistas colombianos son noticia por estos días de cara al 2027, más allá de las carreras en las que puedan estar en el cierre de año. Uno de ellos es Sergio Higuita, quien le va a dar un nuevo rumbo a su carrera en un equipo español.

En 2025 el corredor ‘Cafetero’ llegó a las filas del Astana, el que es su actual escuadra. No obstante, al ‘Monster’ no le ha ido de la mejor manera y por momentos ha tenido percances de salud que le han impedido también mostrar su mejor versión. Esa unión de cosas ha hecho que busque un aire distinto y hay una institución que le abrió las puertas.

Sergio deja el WorldTour y ahora pasa a las toldas de un equipo ProTeam, que es la segunda categoría del ciclismo mundial. Esto va a ser una oportunidad para que el ‘Escarabajo’ vuelva a su mejor nivel que lo hizo ganar una Vuelta a Cataluña, una etapa de la Vuelta a España, entre otros logros.

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El nuevo reto de Sergio Higuita

En las últimas horas se conoció que el pedalista paisa es una de las incorporaciones que va a hacer el Caja Rural-Seguros RGA de cara a lo que viene. Su contrato es por dos temporadas, detalla el comunicado en el que se informó su traspaso del Astana al conjunto español.

👾 Un monstruo llega a Caja Rural-Seguros RGA. Sergio Higuita formará parte de nuestro equipo las dos próximas temporadas. El colombiano aportará su experiencia y cualidades al grupo de la formación verde.



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“Quiero marcarme de nuevo estos objetivos y tratar de hacer cosas épicas. Me gusta mucho cuando estoy bien intentar ser un corredor agresivo, que ataca de lejos y que no tiene miedo“, declaró Higuita en una entrevista que dio para su nuevo equipo sobre lo que quiere lograr en esta faceta que se le presenta.

Vale la pena mencionar que Sergio estará compartiendo filas con Fernando Gaviria, quien también hace parte del Caja Rural. Veremos qué rol puede tener el ‘Monster’ allí, ya que su experiencia lo puede posicionar como uno de los líderes tanto para carreras por etapas o de un día.

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