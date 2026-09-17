Matías Almeyda descarta crisis en Monterrey: “No estamos mal, estamos bien”

El estratega descarta una crisis en Monterrey, defiende su proyecto y admite que Rayados necesita sumar puntos y minutos de menores

El argentino, tranquilo tras la racha de derrotas | Imago7

Con tres partidos sin ganar, solamente un punto de los últimos nueve disputados y una caída en la clasificación general, Matías Almeyda considera que Monterrey no atraviesa una crisis en el Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador argentino defendió el proceso que encabeza en Rayados y utilizó como referencia a los rivales que ha enfrentado durante sus primeros meses, incluidos Toluca y algunos de los equipos con mejor desempeño en la MLS durante la Leagues Cup.

“Veremos cómo estamos con respecto a un campeón. Jugamos contra el otro campeón, que fue Toluca, y vimos cómo estábamos, cómo competimos. Jugamos contra los que van primeros en la MLS y vimos cómo competimos y mostramos cómo estamos. Creo que no estamos mal, estamos bien”, destacó Almeyda previo al partido ante Cruz Azul por la jornada 9.

Rayados tendrá una nueva prueba en el Estadio BBVA frente al campeón del fútbol mexicano. El encuentro llega en un momento en el que Monterrey necesita recuperar puntos, después de perder terreno durante las últimas jornadas.

Matías Almeyda pide tiempo para su proyecto en Monterrey

Almeyda apenas atraviesa sus primeros meses como entrenador de Rayados y considera que el rendimiento del equipo debe evaluarse como parte de un proceso, no exclusivamente por la racha de tres partidos sin victoria. “Creo que vamos en un proceso bueno. Sí, necesitamos más puntos, sí necesitamos hacer jugar a los jóvenes, no vamos a mentirnos, hay una realidad. Pero ni cuando se gana es tan bueno, ni cuando no se gana es tan malo”, destacó.

Monterrey perdió 2-0 frente a León y 3-1 ante Atlético de San Luis antes de empatar sin goles contra Tigres en el Clásico Regio 143. La racha provocó que Rayados se alejara de los primeros lugares, aunque todavía tiene pendiente su encuentro frente a Querétaro.

La regla de menores preocupa a Matías Almeyda

Existe otro pendiente que comienza a presionar al cuerpo técnico del Monterrey: el cumplimiento de los minutos de menores. Después de ocho jornadas, Rayados acumula solamente 196 de los mil 170 minutos exigidos por el reglamento, por lo que todavía necesita sumar 974 minutos con futbolistas elegibles.

Almeyda reconoció que deberá comenzar a administrar esta situación durante la segunda parte del campeonato. “Estamos a tiempo todavía y, bueno, actuaremos en consecuencia, pero más que nada también por convicción. Si no puse antes, fue porque creía que no era el momento”, manifestó.

Monterrey apenas ha cubierto una parte de los minutos requeridos, por lo que la participación de jóvenes tendrá que aumentar durante las jornadas restantes.

Cruz Azul pondrá a prueba el discurso de Almeyda

El siguiente examen llegará de inmediato. Monterrey recibirá a Cruz Azul en el Gigante de Acero después de tres jornadas sin victoria, mientras La Máquina se presenta con tres triunfos consecutivos dentro del Apertura 2026. El encuentro también permitirá medir a Rayados frente al campeón de la Liga MX, uno de los parámetros que Almeyda utiliza para evaluar el crecimiento de su equipo.

Almeyda asegura que Monterrey está bien y que el proyecto continúa avanzando. Ahora Rayados tendrá frente a Cruz Azul una oportunidad para respaldar ese discurso con lo que más necesita: puntos.

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