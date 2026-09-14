Por qué Alajuelense despidió a Ismael Rescalvo: caída y una frase reveladora

Una frase antes de su salida y el decisivo duelo ante Marathón marcan el futuro de la Liga.

Ismael Rescalvo dejó de ser el entrenador de Alajuelense | @ldacr

La salida de Ismael Rescalvo de Liga Deportiva Alajuelense ya es oficial, pero detrás de la decisión aparecen una serie de resultados y acontecimientos que terminaron acelerando el final de su ciclo. El empate 2-2 conseguido ante Marathón en Honduras había dado algo de aire al entrenador español después de la derrota en el clásico frente a Saprissa, pero el 3-1 sufrido posteriormente contra Cartaginés terminó de cambiar el escenario.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino”, comunicó la institución. La decisión también alcanzó a su hermano y asistente Juan Rescalvo y al preparador físico Robert Tejero, quienes abandonaron sus respectivos cargos junto con el entrenador.

La frase de Rescalvo antes de dejar Alajuelense

Uno de los episodios que adquiere otra dimensión después de conocerse la decisión ocurrió precisamente durante la derrota contra Cartaginés. Con Alajuelense perdiendo 2-0 al descanso, Rescalvo habló con sus futbolistas en el camerino y, además de reclamar actitud y esfuerzo, pronunció una frase que llamó especialmente la atención: “No quiero ser una carga para ustedes”.

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De acuerdo con la información publicada por ElMundo.CR, a lo interno hubo quienes interpretaron esas palabras como una señal del delicado momento que atravesaba el entrenador. Durante el complemento también se mostró menos activo de lo habitual en el área técnica y, pocas horas después de consumarse la derrota, Alajuelense oficializó el final de su etapa.

Los números que condenaron a Ismael Rescalvo

Los resultados de las últimas semanas explican buena parte de la determinación. Alajuelense ganó solamente uno de sus últimos siete partidos, período en el que registró además dos empates y cuatro derrotas. La Liga cayó 1-0 ante Firpo y San Carlos, venció 3-1 a Plaza Amador, empató 1-1 con Pérez Zeledón, perdió 2-0 el clásico contra Saprissa, igualó 2-2 frente a Marathón y finalmente cayó 3-1 contra Cartaginés.

El respaldo que había recibido Rescalvo después del clásico no alcanzó para sostenerlo. La institución había manifestado públicamente su confianza y algunos futbolistas también defendieron el trabajo del cuerpo técnico, pero la continuidad de los malos resultados terminó haciendo insostenible el proyecto.

¿Quién dirigirá a Alajuelense contra Marathón?

Ahora aparece una pregunta urgente para la Liga: quién estará en el banquillo frente a Marathón. Alajuelense todavía no anunció al cuerpo técnico que asumirá el primer equipo y se limitó a informar que lo comunicará “oportunamente”.

El margen para resolverlo es mínimo. Alajuelense recibirá este jueves a Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, después del empate 2-2 registrado en Honduras. Además del boleto a las semifinales, la serie tiene implicaciones en la carrera por clasificar a la Concachampions 2027.

Rescalvo ya no estará para disputar uno de los encuentros más importantes del semestre. Alajuelense tomó la decisión de cambiar de entrenador y ahora la atención pasa inmediatamente a su reemplazante, que deberá asumir un equipo golpeado por los resultados y con una eliminatoria internacional por definir en cuestión de días.

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