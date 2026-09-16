Alajuelense vs Marathón por Copa Centroamericana Concacaf 2026: horario, canal y dónde ver en vivo

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alajuelense Marathón, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Marathón se enfrentan este jueves 17 de septiembre a las 18:30 p. m. de Costa Rica y Honduras, en el estadio Alejandro Morera Soto, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Tras el empate 2-2 registrado en la ida en San Pedro Sula, la serie quedó abierta, aunque los dos goles convertidos como visitante le entregan una ventaja a la Liga ante determinados empates. El encuentro podrá verse en Centroamérica por ESPN y Disney+ Premium.

Alajuelense afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada en medio de un cambio de entrenador. La institución decidió terminar el ciclo de Ismael Rescalvo y ahora deberá buscar la clasificación a semifinales ante un Marathón que ya demostró en el primer encuentro que puede complicar al vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Además del boleto entre los cuatro mejores, el ganador de la serie asegurará su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Por su parte, Marathón llega a Costa Rica obligado a buscar un resultado que le permita contrarrestar los dos goles que recibió como local. El conjunto hondureño clasificó a estos cuartos de final después de terminar segundo del Grupo B con siete puntos y ahora intentará dar uno de los grandes golpes de la ronda eliminando a Alajuelense en el Morera Soto.

¿A qué hora juega Alajuelense vs Marathón por el partido de vuelta?

Alajuelense vs Marathón se jugará este jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas de Costa Rica, en el estadio Alejandro Morera Soto. Será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

Horarios de Alajuelense vs Marahón por país

País Hora Costa Rica 18:30 Guatemala 18:30 Honduras 18:30 El Salvador 18:30 Nicaragua 18:30 México (CDMX) 18:30 Colombia 19:30 Estados Unidos (ET) 20:30 Argentina 21:30

¿Dónde ver Alajuelense vs Marathón EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Alajuelense y Marathón se podrá ver en vivo en Centroamérica a través de ESPN, mientras que la opción de streaming será Disney+. La transmisión corresponde al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Disney+ permitirá seguir Alajuelense vs Marathón en vivo por streaming en los territorios donde posee los derechos de la Copa Centroamericana. El acceso dependerá del plan y disponibilidad del servicio en cada país.

¿Qué resultado necesita cada equipo para clasificar a semifinales?

La serie comienza 2-2, pero Alajuelense cuenta con una ventaja importante: sus dos tantos fueron convertidos como visitante. El reglamento de la Copa Centroamericana 2026 establece que, si el marcador global termina empatado después de los 90 minutos de la vuelta, el primer criterio de desempate es la cantidad de goles marcados como visitante. Por eso, Alajuelense clasifica con cualquier victoria y también con un empate 0-0 o 1-1. Marathón, en cambio, avanza directamente con cualquier triunfo, mientras que un empate 3-3 o con más goles favorecería al conjunto hondureño, debido a que habría marcado más tantos como visitante. Si el partido termina 2-2, ambos quedarían igualados también en goles de visitante y deberán disputar dos tiempos extra de 15 minutos; si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal. Los goles anotados durante la prórroga no reciben valor adicional por ser de visitante.

Posibles alineaciones de Alajuelense y Marathón

Ni Alajuelense ni Marahón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Bryan Ruiz y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que se utilizaron en los últimos encuentros.

Alajuelense: Bayron Mora; Fernando Piñar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Bryan Ruiz.

Marathón: Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto; Carlos Pérez, Damin Ramírez, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Alajuelense vs Marathón: ficha del partido

Dato Información Partido Alajuelense vs Marathón Competición Copa Centroamericana 2026 Instancia Cuartos de final – Vuelta Fecha Jueves 17 de septiembre Hora en Costa Rica 18:30 Estadio Alejandro Morera Soto TV ESPN Streaming Disney+

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