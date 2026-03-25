¡El retorno del rey! Tiger Woods vuelve a la actividad en la final del TGL Golf 2026

La leyenda del golf mundial sorprendió al aparecer en la alineación titular de Jupiter en la final ante Los Ángeles GC

Tiger Woods está de regreso a la actividad en el TGL Golf 2026. La leyenda estadounidense volvió a tomar el palo al aparecer en la alineación titular de Jupiter Links GC para el juego 2 de la final ante Los Ángeles GC, en el SoFi Center.

La más reciente aparición de Woods fue el 19 de julio de 2024, cuando tuvo su último inicio oficial. Su retorno se da exactamente 614 días después, en una reaparición que vuelve a colocar los reflectores sobre uno de los nombres más grandes en la historia del golf. Para su mala suerte y al de su equipo, Tiger no tuvo su mejor actuación, confirmando esto en el hoyo 7, donde tuvo una falla que le costó caro a Jupiter a la postre, al terminar perdiendo el título 9-2, en apenas 10 hoyos.

Lo que no se debe dejar de mencionar, es el impacto de Tiger dentro del campo a lo largo de la historia, dejó una marca histórica en el ranking mundial al mantenerse 683 semanas como número 1 del golf, un récord que equivale a más de 13 años acumulados en la cima.

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