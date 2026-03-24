Panamá pone el ojo:¿Qué ocurre con Luis Mejía en Nacional?

El portero vive un momento de cambios en su club.

Luis Mejía y un irregular presente en Nacional. (Nacional Uruguay IG)

El panameño Luis Mejía no está atravesando su mejor momento al frente de su club. Transcurridas las primeras siete jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Uruguaya de fútbol, Club Nacional de Football ha cosechado apenas 10 de 21 puntos posibles, producto de tres victorias, un empate y tres caídas, y el nivel del experimentado portero del equipo no ha sido el mejor, por lo que Thomas Christiansen y compañía están alerta.

‘Manotas’ ha recibido nueve goles en siete partidos y ha completado apenas dos vallas sin goles. Ha tenido algunos fallos que le generaron idas y vueltas subidas de tono con la prensa, exponiendo de esa manera su malestar, que es además también el del equipo, ya que transcurrida la mitad del torneo, Nacional se quedó sin director técnico: Jadson Viera dejó su cargo y quien asumió en su lugar fue Jorge Bava.

Al término de la derrota 2-1 de Nacional frente a Defensor Sporting por la jornada 7 del campeonato, Viera fue cesado de su cargo y asumió el experimentado Bava, que venía de su reciente salida de Cerro Porteño. Una de las principales dudas que existen hoy en el mundo ‘bolso’ tiene que ver con si el nuevo entrenador le dará la confianza a Mejía, algo que pareciera ser así pero que todavía no está confirmado.

La mención viene a cuenta ya que en su momento, el anterior técnico puso en duda la titularidad de Mejía tras una serie de fallos. Sin embargo, decidió sostenerlo en el cargo de acuerdo a versiones de la prensa local. De todas maneras, la gran incógnita pasa por saber si Bava lo elegirá como su primer arquero o si optará por darle la oportunidad a Ignacio Suárez, quien es producto del club y tiene 24 años.

En este contexto, el rendimiento colectivo de Nacional tampoco ha ayudado a sostener al guardameta. El equipo ha mostrado irregularidad defensiva, con desajustes en la última línea y dificultades para sostener resultados, factores que terminan exponiendo aún más al arquero. En varios encuentros, Mejía ha tenido que intervenir en situaciones de riesgo constante, lo que también incide en su confianza y en la percepción externa de su nivel.

Además, la presión del entorno juega su partido. Nacional es un club donde la exigencia es inmediata y cualquier error se magnifica, especialmente en una posición tan sensible como la del arquero. La llegada de un nuevo cuerpo técnico suele implicar una revisión de rendimientos y jerarquías, por lo que cada entrenamiento y cada partido pasan a ser determinantes para el futuro inmediato del panameño.

De todas formas, para Christiansen actualmente el portero titular de la selección es Orlando Mosquera, que milita en el Al Fayha. La última vez que Mejía fue titular con el combinado canalero fue en la victoria 3-0 sobre Selección de Nicaragua por la segunda fase de las eliminatorias mundialistas. A partir de ese partido no volvió a jugar y siempre fue Mosquera el elegido.

Pensando a futuro, el desafío de Mejía será recuperar regularidad y confianza para volver a competir tanto en su club como en la selección. La seguidilla de partidos y el cambio de entrenador pueden representar una oportunidad para reinventarse dentro del equipo, en un contexto donde cada actuación será clave para definir su continuidad bajo los tres palos.

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Panamá?

El seleccionado panameño está en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Comparte junto a Inglaterra, Ghana y Croacia. Su debut en el torneo será el 17 de junio frente al elenco africano. Luego se medirá con Croacia el 23 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el día 27 contra Inglaterra.

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