México vs Portugal en megapantalla en el Zócalo: accesos y recomendaciones para ver en vivo el amistoso del Tri

La medida busca atender a la afición que no consiguió boleto para el juego en el Estadio Azteca; la entrada a la Plaza de la Constitución será gratuita

El México vs Portugal, en megapantalla del Zócalo. | Imago 7

La Ciudad de México abrirá el Zócalo para transmitir gratis el amistoso entre México y Portugal, un partido que forma parte de la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026. La proyección será en una megapantalla de 25 por 14 metros y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó el plan junto con autoridades capitalinas.

La medida busca atender a la afición que no consiguió boleto para el juego en el Estadio Banorte. El acceso a la Plaza de la Constitución será sin costo y el Gobierno capitalino prevé una alta asistencia, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo con 2 mil 855 elementos.

México vs Portugal en vivo en el Zócalo: fecha y hora del partido

El partido México vs Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026. El silbatazo inicial está pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en el Zócalo arrancará a esa misma hora, con accesos abiertos desde antes del encuentro.

Para la afición mexicana, este amistoso tiene peso por el rival y por el contexto. El equipo de Javier Aguirre medirá fuerzas con una selección europea de primer nivel en una fecha que también marcará actividad en la capital de cara al Mundial, mientras el Zócalo funcionará como punto de reunión para quienes quieran seguir el juego en pantalla gigante.

México vs Portugal: ¿Cómo llegar al Zócalo de la Ciudad de México?

La vía más directa en transporte público es el Metro. El mapa oficial del STC ubica la estación Zócalo-Tenochtitlán en la Línea 2, justo en la zona del Centro Histórico. En el mismo cuadro del centro también aparecen estaciones cercanas como Allende, Pino Suárez y Bellas Artes, que pueden servir como alternativa según la carga de usuarios y el punto desde el que salga cada aficionado.

Otra ruta útil es el Metrobús. El mapa oficial de Movilidad Integrada muestra que la Línea 4 cruza el Centro Histórico y conecta la zona centro con otros puntos de la ciudad, por lo que también puede servir para acercarse al primer cuadro y completar el trayecto a pie.

Recomendaciones para ver el México vs Portugal en el Zócalo

La primera recomendación es llegar con tiempo. La transmisión comenzará a las 19:00 horas, pero los accesos estarán abiertos desde antes y las autoridades esperan una afluencia alta. También conviene usar transporte público, porque el propio operativo contempla restricciones de acceso vehicular y de estacionamiento en una jornada con concentración masiva de personas.

La segunda es seguir las indicaciones del personal de seguridad y ubicar una ruta de salida antes de que inicie el partido. La SSC informó que el despliegue busca proteger la integridad física y patrimonial de los asistentes, así que el ingreso, la permanencia y la salida dependerán del control operativo en la plancha del Zócalo y calles aledañas.

TE PUEDE INTERESAR: