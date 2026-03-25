Teófilo Gutiérrez: un perfume sin fecha de vencimiento

El capitán juniorista fue la gran figura de la victoria por dos goles a cero del Junior de Barranquilla ante Atlético Bucaramanga.

Teófilo Gutiérrez, figura del Junior de Barranquilla | Vizzor

Con 40 años, lo más común es que ya sea un jugador retirado o este en sus últimos partidos rumbo a dejar la competencia de élite. Sin embargo, lo de Teófilo Gutiérrez es todo lo contrario. Más allá de que el delantero barranquillero ya ha manifestado estar un poco cansado de más de 20 años de profesión, su nivel sigue siendo superlativo.

En el partido más reciente del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del encuentro. El número 29 y capitán del ‘tiburón’ no solamente anotó el segundo gol, sino que se echó al hombro el rendimiento colectivo de su equipo. Presionó, recuperó, jugó, hizo jugar a los demás y fue el líder tanto anímico como futbolístico de un club que esta falto de confianza.

En las primeras de cambio del segundo tiempo, después de un tímida presión de la ofensiva del Junior. José García, defensor central de Atlético Bucaramanga, erró un pase en salida e inmediatamente Jesús Rivas habilitó a Teófilo Gutiérrez. Sin dudarlo, el ídolo del equipo costeño condujo y definió con gran potencia para poner el 2-0 final.

¡APARECIÓ EL 'PERFUME', GOLAZO DE TEÓFILO GUTIÉRREZ! @JuniorClubSA anota el 2-0 ante Bucaramanga. 🤩🦈🔴⚪



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El aporte de Teófilo Gutiérrez

El capitán del Junior de Barranquilla disputó 65 minutos. Tiempo suficiente para registrar un gol, dos remates, 34 de 36 pases acertados, cuatro pases claves, cuatro pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus centros y una recuperación. Datos y estadísticas que le bastaron para ser considerado la figura del partido.

Ahora bien, no solamente son sus números. El aporte de Teófilo Gutiérrez va más allá hasta de los futbolístico. A sus 40 años, el costeño es importante desde el banquillo, en las ruedas de prensa y claramente, dentro del terreno de juego. Su experiencia, traducida en liderazgo y viveza para hacer sacar al rival de sus casillas, se ha convertido en un auténtico as bajo la manga del equipo de Alfredo Arias.

Esta temporada, Teo ha estado presente en 12 de 13 partidos disputados y se ha reportado con cinco goles y una asistencia. Unas cifras más que interesantes para un jugador que por su edad debería estar más cerca del retiro que de un nuevo galardón de figura del partido. Pero, como muchos otros, Teófilo Gutiérrez deja en claro que en el FPC la edad es tan solo un número.

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