Santiago González queda eliminado en el torneo de dobles en el Miami Open

Santiago González se despide del Miami Open tras caer en octavos de final en el torneo de dobles del circuito ATP

Santiago González queda eliminado en el Miami Open | Imago 7

El tenista mexicano Santiago González, en pareja con el neerlandés David Pel, quedó fuera del Miami Open tras caer en los octavos de final ante la dupla integrada por Henry Patten y Harri Heliovaara en dos sets.

El mexicano llegaba a esta instancia con buenas sensaciones luego de lo conseguido en la ronda previa, donde alcanzó una marca importante al sumar 450 victorias en torneos de dobles dentro del circuito de la ATP. Sin embargo, ese impulso no fue suficiente para mantenerse en competencia en un torneo de alta exigencia como el de Miami.

Desde los primeros juegos del partido, González y Pel tuvieron dificultades para asentarse en la cancha. Sus rivales impusieron condiciones desde el servicio y lograron marcar diferencia rápidamente, lo que se reflejó en el marcador del primer set, que terminó 6-2 a favor de Patten y Heliovaara.

Para el segundo parcial, la dupla del mexicano mostró una mejor cara. Ajustaron su juego y lograron competir con mayor equilibrio, intentando meterse nuevamente en el partido. Aun así, la consistencia de sus oponentes y la efectividad en momentos clave, especialmente con los aces, terminaron por inclinar la balanza.

El set se definió 6-4, resultado que selló la eliminación de González y Pel en los octavos de final. Con ello, también concluye la participación mexicana en este torneo de categoría Masters 1000.

En otros resultados de la jornada, Harrison y Skupski se impusieron a Peers y King. Por su parte, el argentino Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, avanzó a la siguiente ronda tras vencer 6-4 y 7-5 a la dupla francesa, Olivetti y Arribage.

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