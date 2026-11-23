En medio de un ambiente picante, la Dimayor publicó las designaciones arbitrales que ya generaron cierto murmullo en los clubes e hinchas.

Ferney Ossa, árbitro para Millonarios-Bucaramanga | Vizzor

La Liga BetPlay 2026-II se va sacudiendo. Ya culminó una primera fecha movida en cuestiones arbitrales, especialmente por lo ocurrido el sábado anterior en el empate a ceros entre Once Caldas y Atlético Nacional. Por primera vez en mucho tiempo, se publicaron audios del VAR sobre la expulsión a Felipe Marín, acción que termina dejando mal parado al juez central Jhon Ospina.

La conclusión fue que la roja a Marín fue errónea por parte del colegiado, quien incluso se apoyó con el monitor del VAR para recapitular la jugada. El suceso condicionó al Verdolaga de cara a los últimos minutos. Cualquier detalle puede marcar un punto de inflexión en los cuadrangulares semifinales, por lo que el tema arbitral queda en el ojo del huracán.

Y de hecho, las designaciones arbitrales, publicadas por la Dimayor a un día del inicio de la jornada, llevaron consigo un mar de revuelo. Ferney Ossa estará en el Millonarios vs Bucaramanga, así como Wilmar Roldán en el América vs Deportivo Cali, Diego Ruiz en Santa Fe vs Once Caldas y Carlos Betancur en el Atlético Nacional vs Medellín.

Ferney Ossa, una sorpresa en la designación arbitral

El juez antioqueño impartirá justicia en El Campín de Bogotá el martes 24 de noviembre a las 6:20 p.m. (hora COL). Será el séptimo partido que dirigirá en la primera categoría en lo corrido del semestre. Para muchos, le resultó llamativo e incluso novedoso frente a la presencia de jueces que aparecen cada jornada, preciso en los cuadrangulares semifinales.

Carlos Betancur, ¿recibido de manera irónica para el Clásico Paisa?

Después de que se conociera el nombre del vallecaucano para dirigir el juego entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el DIM inmediatamente emitió un comunicado. Hubo cierto inconformismo por parte de varios sectores de la hinchada por su nombramiento. Señalan falta de rigurosidad disciplinaria, pero el Poderoso emitió un llamativo mensaje.

“Recibimos con agrado la designación del señor Carlos Betancur (…) El fútbol necesita tranquilidad, respeto por las instituciones y confianza en quienes hacen parte de su desarrollo. Nuestro compromiso está puesto en competir dentro del campo, con la convicción de que el arbitraje estará a la altura de este importante compromiso”, rezó el mensaje.

Los árbitros de la fecha 2

Millonarios vs Bucaramanga

Árbitro central: Ferney Ossa (Antioquia).

Ferney Ossa (Antioquia). Asistente 1: Juan Camilo García (Antioquia).

Juan Camilo García (Antioquia). Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).

Diego Ospina (Quindío). Cuarto árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca).

Wilmar Montaño (Cundinamarca). VAR: John Perdomo (Huila).

John Perdomo (Huila). AVAR: Ariel Quintana (Córdoba).

América vs Deportivo Cali

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: John Reyes (Antioquia).

John Reyes (Antioquia). Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). VAR : Leonard Mosquera (Antioquia).

: Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Javier Villa (Antioquia).

Santa Fe vs Once Caldas

Árbitro central: Diego Ruiz (Meta).

Diego Ruiz (Meta). Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Asistente 2: Yohan Peña (Tolima).

Yohan Peña (Tolima). Cuarto árbitro: Stivenson Celeita (Bogotá).

Stivenson Celeita (Bogotá). VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

Kéiner Jiménez (Cesar). AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander).

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Árbitro central: Carlos Betancur (Valle).

Carlos Betancur (Valle). Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

Fernando Acuña (Boyacá). AVAR: Luis Trujillo (Valle).

Te puede interesar: