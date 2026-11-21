Honduras inicia su participación en el Mundial sub 17 de Catar 2026 con un desafío ante Serbia que deja varios aspectos para analizar.

El conjunto catracho no pudo hacer pie en su debut | X: @FFH_Honduras

La Selección sub 17 de Honduras comenzó su participación en el Mundial de Catar 2026 con una derrota por 2-0 frente a Serbia, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo L. El equipo centroamericano tuvo oportunidades para marcar, pero no consiguió aprovecharlas y terminó perdiendo ante un rival que resolvió el partido durante el segundo tiempo.

Honduras intentó generar peligro desde los primeros minutos. Mike Arana protagonizó una de las primeras aproximaciones con un centro que Yeiron Arzú no logró conectar. El conjunto catracho buscó espacios en la defensa europea, aunque encontró dificultades para transformar sus llegadas en situaciones claras de gol.

Antes del descanso, Jeremy Rodríguez también estuvo cerca de abrir el marcador para Honduras. Sin embargo, ninguno de los equipos consiguió convertir durante los primeros 45 minutos y el encuentro llegó al entretiempo sin goles, dejando la definición para el complemento.

Serbia aprovechó sus oportunidades y complicó a Honduras

El marcador cambió a los 50 minutos, cuando Tadija Samardzic aprovechó una acción en la que el arquero David Paz salió sin conseguir controlar el balón. Christopher Conner tampoco logró despejar correctamente y el futbolista serbio convirtió el primer gol del encuentro.

Honduras buscó reaccionar mediante Mike Arana, quien fue uno de los jugadores con mayor participación ofensiva. El atacante registró cuatro remates y, cerca del minuto 70, obligó al guardameta Savo Radanovic a intervenir para enviar un disparo al tiro de esquina.

La respuesta de Serbia llegó poco después. Novak Stevanovic envió un centro desde el sector izquierdo y Samardzic apareció dentro del área para conectar el balón y establecer el 2-0 a los 71 minutos, completando su doblete.

Pese a los intentos del conjunto hondureño, la diferencia se mantuvo hasta el final. Serbia consiguió sus primeros tres puntos del campeonato, mientras que Honduras quedó sin unidades después de su presentación en el torneo.

El próximo compromiso de Honduras será el martes frente a Colombia, selección que comenzó su participación con una victoria por 2-1 ante Japón. Los colombianos marcaron mediante Miguel Agamez y Samuel Martínez, mientras que Kakeru Saito convirtió para los asiáticos. El equipo catracho buscará recuperarse para mantener sus posibilidades de avanzar en el Mundial sub 17.

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