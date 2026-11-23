Qué necesita cada equipo, cómo se arman los cruces y cuándo se juega la última fecha.

Así se disputa la última jornada del Apertura 2026 en Guatemala | Facebook Mixco

Cinco equipos ya están en la fase final del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y todavía quedan dos cosas por resolver: el último boleto y quiénes irán directo a semifinales. Antigua GFC, Xelajú MC, Mixco, Municipal y Guastatoya aseguraron su clasificación. San Pedro ocupa el sexto puesto con 29 puntos, pero Cobán Imperial, Marquense, Comunicaciones y Aurora todavía tienen opciones de alcanzarlo o superarlo.

Guastatoya selló su pase con el 4-1 ante Comunicaciones, mientras que Municipal empató 0-0 con Antigua y aseguró su lugar tras la derrota de Aurora ante Marquense. El cierre se jugará en dos tiempos: primero, el pendiente entre Municipal y Aurora; después, los seis partidos de la jornada 22 en simultáneo.

¿Qué equipos ya clasificaron a los playoffs del Apertura 2026?

Malacateco y Suchitepéquez ya no tienen opciones de entrar en la fase final. Antigua asegura el primer lugar si suma un punto ante Mixco. Xelajú y Mixco llegan igualados en 37, con ventaja para los Superchivos por diferencia de gol (+17 contra +8). Municipal también puede llegar a 40 si gana los dos partidos que le quedan. Guastatoya, por su parte, ya tiene el boleto, pero aún puede mejorar su posición y, con ello, su cruce.

Puesto tras la jornada 21 Equipo Puntos Situación 1 Antigua GFC 40 Clasificado 2 Xelajú MC 37 Clasificado 3 Mixco 37 Clasificado 4 Municipal 34 Clasificado; tiene un partido pendiente 5 Guastatoya 34 Clasificado 6 San Pedro 29 Ocupa el último puesto de clasificación 7 Cobán Imperial 28 Sigue en carrera 8 Marquense 28 Sigue en carrera 9 Comunicaciones 26 Sigue en carrera 10 Aurora FC 25 Sigue en carrera; tiene un partido pendiente

¿Qué necesita cada equipo para quedarse con el último boleto?

San Pedro (29 puntos): si vence a Guastatoya, clasifica sin mirar otros resultados. Si empata, llega a 30 y cualquiera de los perseguidores que alcance 31 lo dejará fuera. Si pierde, todavía puede avanzar, pero dependerá de los otros marcadores y de los desempates.

si vence a Guastatoya, clasifica sin mirar otros resultados. Si empata, llega a 30 y cualquiera de los perseguidores que alcance 31 lo dejará fuera. Si pierde, todavía puede avanzar, pero dependerá de los otros marcadores y de los desempates. Cobán Imperial (28 puntos): si vence a Aurora, llega a 31 y necesita que San Pedro no gane. Si Marquense también llega a 31, se aplicarán los criterios de desempate. Si empata, su opción pasa por una derrota de San Pedro y una combinación favorable entre los equipos que puedan terminar con 29.

si vence a Aurora, llega a 31 y necesita que San Pedro no gane. Si Marquense también llega a 31, se aplicarán los criterios de desempate. Si empata, su opción pasa por una derrota de San Pedro y una combinación favorable entre los equipos que puedan terminar con 29. Marquense (28 puntos): visita a Malacateco. Si gana, llega a 31 y necesita que San Pedro deje puntos. También debe mirar el duelo entre Aurora y Cobán: cualquiera de los dos podría igualarlo en 31. Un empate solo lo mantiene en carrera si San Pedro pierde y los desempates lo favorecen.

visita a Malacateco. Si gana, llega a 31 y necesita que San Pedro deje puntos. También debe mirar el duelo entre Aurora y Cobán: cualquiera de los dos podría igualarlo en 31. Un empate solo lo mantiene en carrera si San Pedro pierde y los desempates lo favorecen. Comunicaciones (26 puntos): debe ganarle a Xelajú, esperar que San Pedro pierda y terminar por delante de todos los equipos que queden con 29. Por ejemplo, un 3-0 de los Cremas y un 0-2 de San Pedro los dejarían igualados en diferencia de gol (-2), con ventaja alba por goles anotados (30 contra 24). Esa combinación solo resuelve el mano a mano con San Pedro: también deben acompañar los demás resultados.

debe ganarle a Xelajú, esperar que San Pedro pierda y terminar por delante de todos los equipos que queden con 29. Por ejemplo, los dejarían igualados en diferencia de gol (-2), con ventaja alba por goles anotados (30 contra 24). Esa combinación solo resuelve el mano a mano con San Pedro: también deben acompañar los demás resultados. Aurora (25 puntos): todavía puede llegar a 31 si gana el pendiente ante Municipal y luego vence a Cobán. En ese caso, necesita que San Pedro no gane y que el desempate le favorezca si Marquense también termina con 31. Si suma cuatro puntos, llegará a 29 y dependerá de una derrota de San Pedro y de los desempates.

En caso de igualdad en puntos, el reglamento prioriza la diferencia de gol y, si persiste el empate, la cantidad de goles anotados. Por eso, en la última fecha puede importar tanto quién gana como por cuánto.

¿Cómo se juegan los playoffs en la Liga Nacional de Guatemala?

Clasifican los primeros seis de la fase regular. El primero y el segundo avanzan directo a semifinales; del tercero al sexto disputan una ronda previa. Todas las series son de ida y vuelta, y el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla disputa la revancha en casa. La posición en la tabla también vale como desempate: si una serie de la ronda previa o de semifinales termina igualada en el global, avanza el equipo mejor ubicado en la fase regular. En la final, un empate global lleva a tiempo extra y, si se mantiene, a penales.

Etapa Cómo se forman los cruces Clasificación a semifinales 3º vs 6° y 4º vs 5º Semifinales El 1º enfrenta al ganador peor ubicado en la tabla; el 2º, al mejor ubicado Final Los dos ganadores de las semifinales disputan el título a ida y vuelta

MÁS INFORMACIÓN: San Pedro se ilusiona de la mano de Edwin Vásquez

¿Cuándo se juega la última jornada del Apertura 2026?

Antes de la fecha final, Municipal y Aurora jugarán su pendiente el miércoles 25 de noviembre a las 20:00 horas de Guatemala, en El Trébol. La jornada 22 se disputará completa el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas de Guatemala.

Comunicaciones vs Xelajú MC

San Pedro vs Guastatoya

Antigua GFC vs Mixco

Suchitepéquez vs Municipal

Aurora FC vs Cobán Imperial

Malacateco vs Marquense

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