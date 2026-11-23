Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alajuelense Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense recibe a Cartaginés por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un duelo que también servirá como anticipo de la final de la Copa Centroamericana. Antes de disputar el título regional en diciembre, la Liga y los brumosos tienen cuentas pendientes en el campeonato nacional: solo dos puntos los separan y una victoria rojinegra invertiría sus posiciones. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde ver el partido en vivo.

Alajuelense marcha cuarto con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez viene de vencer 2-0 a Sporting FC en casa y acumula ocho partidos sin perder en el torneo local. La Liga buscará prolongar esa racha para superar a Cartaginés en la tabla y, de paso, medir fuerzas con el rival al que volverá a enfrentar en diciembre por el título centroamericano.

Por su parte, Cartaginés ocupa el tercer puesto con 31 unidades, tras diez victorias, un empate y cinco derrotas. Los dirigidos por Amarini Villatoro vienen de imponerse 4-2 a Escorpiones en casa y siguen en la pelea por el liderato del Apertura. Saprissa ya ganó en esta jornada y llegó a 34 puntos, de modo que un triunfo ante la Liga le permitiría al conjunto brumoso igualar al Monstruo en unidades y mantener abierta la disputa por el primer lugar.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Cartaginés de la jornada 17 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Cartaginés será el lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Cartaginés hoy

Ni Alajuelense ni Cartaginés cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Ruiz; Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González; Douglas López, Luis Flores, Mauricio Villalobos, Manuel Morán; Joaquín Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Cartaginés:

13 de septiembre de 2026 | Cartaginés 3-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

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