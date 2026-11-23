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Costa Rica Irlanda, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Costa Rica juega este martes 24 de noviembre a las 6:30, hora de Costa Rica, y tiene una oportunidad de llegar con cuatro puntos al duelo contra Brasil. Después de dejar escapar una ventaja de dos goles en el debut, la Tricolor enfrenta a la República de Irlanda por la segunda jornada del grupo I del Mundial sub 17 de Qatar 2026. Para la afición tica, el partido se podrá ver en vivo por Teletica 7.2 y TDMAX.

Costa Rica necesitó apenas un cuarto de hora para ponerse 2-0 arriba ante Tanzania. Jefrey Urbina abrió la cuenta al minuto 7 y Jorshuad Pilarte amplió al 14, pero el equipo de Randall Azofeifa no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2. Ante Irlanda, el reto será conservar esa capacidad para hacer daño de entrada y manejar mejor el partido si vuelve a encontrarse arriba en el marcador.

Por su parte, Irlanda llega sin puntos, aunque su derrota 2-1 ante Brasil dejó una advertencia para la defensa tica: Sheridan consiguió anotarle a la selección que hoy encabeza el grupo. Su entrenador, John Cotter, confirmó que todo el plantel completó la última práctica y señaló dos aspectos de la Sele que trabajó con sus jugadores: la velocidad del contragolpe y el peligro de los ticos en las acciones a balón parado.

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Fecha, horario y dónde ver en vivo el Costa Rica vs Irlanda del Mundial sub 17 Qatar 2026

El partido se disputará el martes 24 de noviembre a las 6:30 a. m. de Costa Rica en la cancha 4 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan. En territorio nacional, la transmisión estará disponible por televisión abierta en la señal 7.2 de Teletica. Quienes prefieran seguirlo por internet podrán hacerlo mediante la aplicación TDMAX.

Alineaciones probables: así juega Costa Rica en la jornada 2 del Mundial sub 17

Randall Azofeifa todavía no ha confirmado el once ante Irlanda. Si repite el 4-1-4-1 que utilizó en el debut, la Sele podría salir con Fabián Araya en el arco; Paul Jiménez, Thiago Cordero, Ian Badilla y Brayan Calderón en defensa; Yordi Alfaro por delante de la zaga; Akenai Samuels, Jefrey Urbina, Jorshuad Pilarte y Paul González en la línea de volantes; y Ethan Barley como centrodelantero.

Costa Rica: Fabián Araya; Paul Jimenez, Thiago Cordero, Ian Badilla, Brayan Calderón; Yordi Alfaro; Akenai Samuels, Jefrey Urbina, Jorshuad Pilarte, Paul González; y Ethan Barley. DT: Randall Azofeifa.

Irlanda: Darragh Brunton; Kian Quigley, Josh O’Connor, Sean Spaight, Danny Burke; Joe Carroll-Byrne, Josh O’Dwyer, Jayden Goad, Cillian Murphy; Ryan Sheridan y Desmond Armstrong. DT: John Cotter.

Antecedentes del Costa Rica vs Irlanda y últimos resultados

No hay un cruce directo registrado entre estas selecciones en la ficha previa del encuentro.

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Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 en el Mundial sub 17?

Costa Rica parte con ventaja sobre Irlanda según modelos estadísticos de inteligencia artificial, aunque el empate tiene tanto peso como el triunfo tico: la proyección asigna un 45% a la victoria de la Sele, un 45% a la igualdad y un 10% al triunfo irlandés. Son probabilidades calculadas a partir de la forma reciente.

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