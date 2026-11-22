La Tricolor, dirigida por Freddy Hurtado, se medirá ante un rival necesitado en el grupo L de la Copa del Mundo.

Honduras vs Colombia: horario y dónde ver | Claro Sports

Continúan las emociones del Mundial sub 17 en Qatar. La Selección Colombia se medirá ante Honduras por la segunda fecha, buscando opciones de clasificar directamente a la próxima fase sin pasar sobresaltos en el tercer sorbo de la cita orbital. Después de vencer a Japón, ahora el conjunto cafetero espera alargar su envión ante un rival de capa caída por su debut. Repase dónde y cómo seguir este partido, que será en la mañana del próximo martes.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Honduras vs Colombia del Mundial sub 17 Qatar 2026

Este duelo, válido por la segunda fecha, tendrá su pitazo inicial el próximo martes 24 de noviembre a las 10:30 (hora COL) y 09:30 (hora HON) en la cancha 8 del Aspire Zone, la zona polideportiva donde se desarrolla el Mundial sub 17. Para Colombia, el duelo se transmitirá por la señal principal del Canal RCN y el HD2 de Caracol Televisión, además de DSports 2 en la televisión satelital. Por su parte, en Honduras, dicho compromiso se podrá ver por streaming de FIFA+ en DAZN.

Alineaciones probables: así juega Colombia en la jornada 2 del Mundial sub 17

Así formaría Honduras: David Paz; Denzel Arú, Kevin Gyamfi, Yago Matute, Alfredo Rodríguez; Christopher Connor, Diego Matute, Yeiron Arzú, Mike Arana; Jeremy Rodríguez y Eduardo Romero. DT: Merling Paz.

Así formaría Colombia: Samuel Martínez; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Yair Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Samuel Martínez, Adrián Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Antecedentes del Honduras vs Colombia y últimos resultados

Por lo menos en categoría sub 17, será un duelo inédito para Honduras y Colombia. Al menos en selecciones mayores, los centroamericanos han superado el historial con 6 victorias, seguido de 5 triunfos de la Tricolor y 4 igualdades por todo concepto. De todas maneras, la escuadra cafetera llega con menos tensión a diferencia de los hondureños.

El seleccionado de Merling Paz viene de caer a manos de Serbia. Tadija Samardzic, por duplicado, se encargó de firmar la derrota de “la H”. Del otro lado, la Tricolor selló un triunfo inicial de 1-2 ante Japón para arrancar con pie derecho la fase de grupos.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 en el Mundial sub 17?

De entrada, Colombia pinta como favorita ante Honduras por el grupo L. La escuadra cafetera llega impulsada después de su buen debut, caso opuesto al del conjunto centroamericano. La H necesitará sumar puntos para seguir con vida rumbo a la próxima fase. El factor anímico puede motivar al elenco más necesitado, pero la Tricolor cuenta con mejores individualidades.

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