Escándalo en Marathón: seis futbolistas en la mira por indisciplina

Esta situación generó una reacción inmediata a nivel dirigencial, que decidió intervenir para preservar el orden interno.

Marathón atraviesa momentos complicados | cdmarathonhn_oficial

Marathón enfrenta un escenario interno que trasciende lo deportivo en el cierre del Torneo Clausura 2026. La dirigencia del club activó medidas disciplinarias tras detectar actos de indisciplina dentro del plantel, en un momento donde el equipo también busca estabilidad en la competencia.

Los hechos están relacionados con el consumo de alcohol por parte de varios jugadores antes del partido frente a Platense. Esta situación generó una reacción inmediata a nivel dirigencial, que decidió intervenir para preservar el orden interno.

Qué ocurrió con los jugadores de Marathón

De acuerdo con la información del diario Diez, seis futbolistas estuvieron involucrados en los incidentes: José Aguilera, Raúl Espinoza, André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Axel Alvarado y Bryan Moya. Todos quedaron bajo evaluación tras lo ocurrido.

Como primera medida, algunos de ellos fueron separados de los entrenamientos grupales y no formaron parte de la convocatoria para el siguiente compromiso del equipo. La decisión apunta a reducir el impacto deportivo mientras se define su situación.

En el caso de Bryan Moya, la directiva planteó la posibilidad de rescindir su contrato. El jugador no aceptó esta opción, por lo que su futuro en el club sigue abierto mientras continúan las evaluaciones.

Carlos “Chuy” Pérez también está bajo análisis, luego de no presentarse a una sesión programada. Su caso podría derivar en una sanción económica, al tratarse de una falta considerada menor en comparación con el resto.

El presidente del club, Daniel Otero, se pronunció sobre el tema y pidió unidad institucional. Además, adelantó que se tomarán decisiones firmes si se confirman las faltas disciplinarias dentro del plantel.

Por ahora, Marathón no ha oficializado las sanciones definitivas. Sin embargo, el manejo del caso refleja la intención de establecer un precedente claro en un momento sensible del campeonato.

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