Tigres vs Seattle Sounders: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026

Alineaciones del Tigres vs Sounders, al momento

Tigres analizaría cambios en su alineación luego de los resultados recientes en la Liga MX, con la intención de ajustar su funcionamiento. El equipo buscaría reconfigurar el medio campo y el ataque para mejorar el control del balón y generar mayor presencia ofensiva.

Por su parte, Seattle apostaría por mantener una base similar a la que utilizó en la fase anterior. El conjunto de la MLS ha sostenido su propuesta táctica, priorizando la posesión del balón y la salida desde el fondo como parte de su estilo de juego.

Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Rómulo, Joaquim, Jesús Garza; Juan Brunetta, César Araujo, Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.

Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Nouhou; Snyder Brunell, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Albert Rusnak, Paul Arriola, Osaze de Rosario.