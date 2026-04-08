Tigres vs Seattle Sounders: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026
El silbatazo inicial será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y tendrá como sede el Estadio Universitario
¿A qué hora juegan Tigres vs Sounders hoy miércoles 8 de abril en la Concacaf Champions Cup?
El encuentro de ida está programado para el miércoles 8 de abril de 2026, en un compromiso que abrirá la serie. El silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Universitario.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
La transmisión del partido se podrá seguir en Fox One, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital, mientras que en Claro Sports tendrás disponible el minuto a minuto con todos los detalles del desarrollo del juego.
Alineaciones del Tigres vs Sounders, al momento
Tigres analizaría cambios en su alineación luego de los resultados recientes en la Liga MX, con la intención de ajustar su funcionamiento. El equipo buscaría reconfigurar el medio campo y el ataque para mejorar el control del balón y generar mayor presencia ofensiva.
Por su parte, Seattle apostaría por mantener una base similar a la que utilizó en la fase anterior. El conjunto de la MLS ha sostenido su propuesta táctica, priorizando la posesión del balón y la salida desde el fondo como parte de su estilo de juego.
Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Rómulo, Joaquim, Jesús Garza; Juan Brunetta, César Araujo, Ozziel Herrera, Ángel Correa, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.
Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Nouhou; Snyder Brunell, Cristian Roldan, Jesús Ferreira, Albert Rusnak, Paul Arriola, Osaze de Rosario.
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
En la Concachampions, el criterio del gol de visitante juega un papel determinante en las series de eliminación directa. Si al finalizar los partidos de ida y vuelta el marcador global está empatado, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de casa durante el tiempo reglamentario, por lo que este factor suele influir directamente en la estrategia de los clubes.
En caso de que persista la igualdad incluso en ese rubro, el reglamento contempla un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos periodos de 15, donde ya no aplica la ventaja del gol de visitante. Si tras el alargue no hay un ganador, la serie se define desde la tanda de penales.