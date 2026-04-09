Tigres domina a Seattle Sounders y da un paso firme de cara a las semifinales de la Concachampions

El equipo dirigido por Guido Pizarro supo aprovechar sus momentos en el partido para quedarse con un resultado que lo deja bien posicionado rumbo a la vuelta

Jugadores de Tigres tras anotación ante Sounders | REUTERS/Cristian De Marchena

Tigres cumplió en casa y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Concachampions 2026, al imponerse con marcador de 2-0 ante el Seattle Sounders en el Estadio Universitario. El equipo dirigido por Guido Pizarro supo aprovechar sus momentos en el partido para quedarse con un resultado que lo deja bien posicionado rumbo a la vuelta.

Desde el arranque, los felinos mostraron intención ofensiva, adelantando líneas y generando peligro desde los primeros minutos. Con el respaldo de su afición, el conjunto regiomontano buscó imponer condiciones, aunque también dejó espacios que el equipo de la MLS intentó aprovechar con contragolpes.

Durante la primera mitad, Tigres tuvo el control del balón, pero careció de precisión en el último tercio. La oportunidad más clara llegó antes del descanso, cuando se marcó un penal a su favor tras una jugada sobre Diego Lainez, sin embargo, Ángel Correa falló desde los once pasos, lo que mantuvo el empate sin goles al medio tiempo.

Para la segunda parte, el partido ganó intensidad y ritmo, con ambos equipos generando aproximaciones. Seattle avisó con peligro en los primeros minutos tras el descanso, pero apareció Nahuel Guzmán con una atajada clave para evitar el gol visitante y mantener con vida a los locales.

La respuesta de Tigres no tardó en llegar y al minuto 51, Ozziel Herrera abrió el marcador tras una jugada de contragolpe comandada por Fernando Gorriarán, definiendo dentro del área para poner el 1-0. El gol cambió el trámite del encuentro, obligando a Seattle a adelantar líneas en busca del empate.

Herrera puso el primer gol para los de la UANL | Imago7

El equipo estadounidense tuvo opciones claras, incluyendo una jugada frente al arco que nuevamente fue contenida por Guzmán, pero no logró concretar. En cambio, Tigres volvió a golpear al minuto 76, cuando Joaquim apareció solo en el área para conectar de cabeza y ampliar la ventaja tras un centro preciso.

En la recta final, Guido Pizarro movió el banquillo, destacando el ingreso de Marcelo Flores, mientras que jugadores como Diego Lainez salieron entre aplausos tras su participación. Tigres manejó el cierre del partido con el marcador a favor, evitando riesgos innecesarios.

Con este resultado, Tigres toma ventaja en la serie y se acerca a las semifinales de la Concachampions, aunque todavía deberá cerrar la eliminatoria en territorio estadounidense. El equipo mexicano mostró solidez en momentos clave y ahora buscará confirmar su pase en el duelo de vuelta.

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