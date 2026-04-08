Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata, en vivo | Claro Sports

Llamativo partido el que se llevará a cabo en territorio colombiano. Deportivo Independiente Medellín recibe en su casa, el Estadio Atanasio Girardot, a Estudiantes de La Plata. Dos equipos que quieren dar la sorpresa en un grupo bastante complicado con Flamengo de Brasil y Cusco de Perú.

Resultado al momento: DIM – Estudiantes de La Plata | Jornada 1 Copa Libertadores de América 2026

Horario del partido Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata, hoy 8 de abril

El enfrentamiento entre colombianos y argentinos por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín dará inicio a partir de las siete de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las seis de la tarde.

Alineaciones del Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata para la fecha 1 de la Copa Libertadores, al momento

DIM: Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jhon Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jhon Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Tiago Palacios, Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

¿Quién transmite en vivo el Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata y dónde mirar en TV y streaming?

El partido válido por la primera jornada de ‘La Novia de América’ podrá sintonizarse por la pantalla de ESPN. La plataforma de Disney+ Premium también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

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