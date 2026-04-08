Jugó en Europa y Sudamérica: llega para reforzar el ataque de Comunicaciones

Los Cremas anunciaron al delantero de 34 años para reforzar el puesto de delantero en la recta final del torneo.

Vuletich, nuevo refuerzo de Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones FC confirmó la incorporación del delantero argentino Agustín Vuletich para el tramo final del Torneo Clausura 2026. El fichaje llega en un momento donde el equipo busca respuestas en ataque y mayor eficacia de cara al arco.

El conjunto crema ha tenido dificultades para sostener regularidad ofensiva en las últimas jornadas. Ante ese escenario, la dirigencia optó por sumar un perfil experimentado, con recorrido en distintos mercados.

Un delantero con trayectoria internacional

Vuletich, de 34 años, viene de su última etapa en el UTA Arad de Rumania. Su llegada se produce tras un periodo sin actividad oficial, por lo que su adaptación física será un factor a seguir en sus primeros días con el plantel.

El atacante se formó en Vélez Sarsfield y desde sus inicios tuvo pasos por clubes como AC Bellinzona en Suiza y Cobresal en Chile. Luego continuó su carrera en Argentina con Olimpo y Arsenal, antes de dar el salto al fútbol europeo.

En Portugal defendió al Arouca, mientras que en Italia jugó para Salernitana y Potenza. Posteriormente, su carrera tomó rumbo hacia el continente americano, donde acumuló experiencia en varias ligas.

En México vistió la camiseta de Tiburones Rojos, mientras que en Colombia tuvo pasos por Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Deportivo Cali. También registró un ciclo en Racing Club de Uruguay.

En los últimos años alternó etapas entre clubes y periodos sin equipo, hasta su reciente paso por el UTA Arad. Esa continuidad irregular es parte del contexto en el que llega a Comunicaciones.

El club oficializó su incorporación sin detallar plazos más allá del cierre del torneo. Su posible debut podría darse en el corto plazo, dependiendo de su evolución física.

Comunicaciones espera que Vuletich aporte presencia en el área y opciones en ofensiva. En un cierre ajustado del Clausura 2026, su rendimiento puede incidir en los objetivos del equipo.

Comunicaciones, en alerta por el descenso en la tabla acumulada

Comunicaciones se mantiene en una posición comprometida en la tabla acumulada de la Liga de Guatemala 2026. Con 49 puntos tras 40 partidos, el equipo crema comparte línea con Mictlán y no logra despegarse de los puestos bajos, en un tramo donde cada resultado tiene impacto directo en la permanencia.

La diferencia con sus perseguidores es mínima. Malacateco y Marquense están a solo dos puntos, mientras que Guastatoya aparece a tres unidades y Achuapa a nueve. Este escenario obliga a Comunicaciones a sumar en las jornadas restantes, ya que un tropiezo podría acercarlo aún más a la zona de descenso y complicar su cierre de temporada.

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