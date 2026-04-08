Olimpia vs Victoria en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Victoria por la jornada 17 del Torneo Clausura de Honduras.

Olimpia Victoria, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Olimpia y Victoria! Este duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras puede ser clave para ambos equipos en la recta final del campeonato. Mientras el León busca mantenerse firme en la parte alta de la tabla y recuperar efectividad, la Jaiba Brava llega con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Aquí podrás seguir todas las incidencias en vivo.

Olimpia llega con 23 puntos, ubicado en el tercer puesto tras seis victorias, cinco empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de empatar 0-0 contra Lobos UPNFM, estirando su racha sin perder a seis partidos, aunque ha mostrado irregularidad al sumar solo cuatro triunfos en sus últimos diez encuentros. El León necesita reencontrarse con su mejor versión para cerrar el torneo de manera sólida.

Por su parte, Victoria acumula 13 puntos y ocupa el décimo lugar, con tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Hernán Medina ha tenido una temporada complicada y sigue luchando por mantenerse en la primera división. Sin embargo, en la última jornada logró un triunfo clave al vencer 3-2 a Lobos UPNFM, cortando una racha de cinco derrotas consecutivas y subiendo a 27 puntos en la tabla acumulada, dejando a Choloma en el fondo con 24 unidades.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs Victoria hoy 8 de abril de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Victoria está programado para el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Olimpia vs Victoria para la jornada 17, al momento

Olimpia no podrá contar con David Flores, expulsado en el duelo ante Lobos UPNFM, mientras que Victoria no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Hernán Medina utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Olimpia : Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Elison Rivas, Félix García, Edwin Lobo; José Pinto, José Raúl García, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Anthony Ortiz; y Michaell Chirinos. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Elison Rivas, Félix García, Edwin Lobo; José Pinto, José Raúl García, Agustín Mulet, Josman Figueroa, Anthony Ortiz; y Michaell Chirinos. : Eduardo Espinel. Victoria: Esau Flores; Emerson Martínez, Ángel Barrios, José Sánchez, Antony Hernández; Avner Portillo, Allan Banegas, Rodolfo Espinal, Déster Mónico; Yaudel Lahera y Carlos Bernárdez. DT: Hernán Medina.

Antecedentes del Olimpia vs Victoria y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Victoria:

15 de febrero de 2026 | Victoria 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | Olimpia 3-0 Victoria | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de septiembre de 2025 | Victoria 2-3 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de mayo de 2025 | Olimpia 2-1 Victoria | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 14 de mayo de 2025 | Victoria 0-2 Olimpia | Semifinales Torneo Clausura 2025

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