Tigres UANL

Ángel Correa, sin ofertas para salir de Tigres

Publicado por Daniela Galindo

Ángel Correa sigue en Tigres sin ofertas formales de River Plate y se mantiene como pieza clave en el equipo felino

Los Tigres se mantienen en la pelea tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup, y una de las piezas clave en ese objetivo es Ángel Correa, quien continúa dentro de la institución felina pese a los constantes rumores sobre su futuro.

Nuestro corresponsal, Javier Alonso, habló en el programa la Mesa de los Grandes de As Claro por W Deportes, donde reveló que el club no ha recibido ninguna oferta por parte de River Plate por el campeón del mundo, quien se mantiene vinculado al equipo a largo plazo.

Además, se señaló que las únicas propuestas formales que ha tenido el jugador fueron de equipos de la MLS durante la temporada pasada; sin embargo, estas no se concretaron debido a temas económicos.

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