Farfán exhibe el problema del América: sin variantes en el ataque ni extranjeros determinantes

El exjugador analiza el momento del equipo y señala fallas en ataque y en el aporte de los refuerzos extranjeros

El América carece de extranjeros determinantes | Imago 7

El presente del América abre cuestionamientos tras el tricampeonato reciente. La falta de resultados consistentes y el funcionamiento en ofensiva han generado debate en torno al equipo dirigido por André Jardine, especialmente por la escasez de variantes en ataque y el rendimiento de los refuerzos.

En entrevista para La Mesa de los Grandes de As Claro por W Deports, Gonzalo Farfán, exjugador del conjunto azulcrema, analizó el momento que vive el equipo y señaló que el problema principal no pasa únicamente por la ausencia de un delantero, sino por la forma en la que el equipo intenta generar peligro.

“El fútbol es presente, el pasado ya está en las vitrinas, pero el fútbol se vive día a día y lamentablemente Andrés Jardine no está encontrando la solución en el equipo”, explicó. En ese sentido, apuntó directamente a la producción ofensiva del América: “Está teniendo muy poco trabajo ofensivo… de tres cuartos para adelante están teniendo pocas variantes y poca posesión de balón, pero tratando de hacerle daño al rival”.

Farfán detalló que el equipo mantiene la pelota en zonas sin profundidad, lo que limita su capacidad para generar opciones de gol. “Terminas tocando la pelota, pero no buscas profundidad, el fútbol es amplitud, apoyo, pero sobre todo profundidad cuando tienes el balón”, comentó. Además, respaldó su análisis con cifras: “Tienes 14 goles en 13 partidos, o sea, muy pocos”.

El América y la falta de variantes

El exjugador dejó claro que el problema no se reduce a la posición de centro delantero, sino a una falta general de alternativas en ataque. “No es falta de nueve, sino más bien de variantes ofensivas. El equipo no está encontrando esa variedad para que el rival se preocupe”, afirmó. También explicó que cualquier futbolista en el campo debería ser capaz de generar peligro: “Cuando ves un partido, sabes que el equipo va a tener opciones de gol, hoy el América no está teniendo esas opciones”.

Otro punto que señaló fue la ausencia de producción desde otras zonas del campo, lo que ha reducido la generación de jugadas claras. “El pase es el gesto técnico más importante y hoy el equipo lo tiene más el portero, pero de tres cuartos para adelante no tenemos un pase de gol, un centro, un tiro a gol”, dijo.

No han firmado a extranjeros determinantes

Farfán también abordó el tema de los refuerzos extranjeros, donde consideró que el equipo no ha encontrado jugadores que marquen diferencia. “El extranjero tiene que venir de peso, tiene que ser un jugador que desequilibre, y hoy lamentablemente no tenemos ese jugador que termine pesando”, expresó.

Incluso recordó cómo en otras etapas del club los futbolistas foráneos tenían un rol determinante. “Yo tuve la fortuna de tener grandes compañeros extranjeros y te dabas cuenta por qué eran extranjeros, hoy no los ves tan diferentes”, señaló.

Finalmente, insistió en la necesidad de equilibrar la llegada de refuerzos con el desarrollo de talento interno. “No digo que no traigan extranjeros, pero también tienes que buscar abajo, en fuerzas básicas, el América siempre ha tenido ese sello”, comentó.

Con este panorama, Farfán considera que el América necesita recuperar la capacidad de generar peligro en ataque y encontrar soluciones tácticas que le permitan competir en ambos torneos que disputa actualmente.

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