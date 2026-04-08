¿Cómo es el historial de Guatemala ante Ecuador?

El partido representa una prueba exigente para Guatemala, que necesita consolidar su proceso de cara a futuras competencias.

Guatemala y Ecuador volverán a enfrentarse | AFP

La selección de fútbol de Guatemala se prepara para un amistoso de alto nivel frente a Ecuador, programado para el 7 de junio en Columbus, Estados Unidos. Este encuentro forma parte de la planificación guatemalteca para medir su progreso ante rivales internacionales de mayor nivel.

Guatemala llega al compromiso tras iniciar el segundo ciclo de Luis Fernando Tena, que comenzó con una derrota contundente por 7-0 ante Argelia. Este resultado dejó en evidencia la necesidad de ajustes defensivos y ofensivos, así como de reforzar la cohesión del equipo en partidos de exigencia internacional.

El amistoso frente a Ecuador permitirá al cuerpo técnico evaluar diferentes sistemas de juego, probar variantes tácticas y darle minutos a jugadores que podrían consolidarse como titulares en próximos compromisos oficiales.

En el historial entre ambas selecciones, Guatemala y Ecuador se han enfrentado en nueve ocasiones previas. Ecuador registra cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Guatemala solo ganó en los Juegos Olímpicos de 1968, mientras que Ecuador acumula ocho partidos consecutivos sin perder y 430 minutos sin recibir gol ante la Azul y Blanco.

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🇪🇨🆚🇬🇹

🗓️07/06/2026

⌚15H00 (ECU)



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Último enfrentamiento entre Guatemala y Ecuador en 2024

El más reciente duelo entre ambos se disputó el 21 de marzo de 2024 en el Red Bull Arena, Nueva Jersey. Ecuador venció a Guatemala 2-0, con goles de John Yeboah y Gonzalo Plata. Este resultado reafirmó la superioridad sudamericana en los enfrentamientos recientes y sirvió de preparación para los guatemaltecos frente a rivales de mayor envergadura.

Guatemala buscará corregir los errores defensivos que se evidenciaron ante Argelia y generar ocasiones de gol que puedan reflejar un crecimiento en la fase ofensiva. El partido servirá para medir la respuesta del equipo frente a una selección con experiencia mundialista.

Ecuador, por su parte, también aprovechará el amistoso para ajustar su planteamiento y dar continuidad a jugadores en su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. La selección sudamericana mantiene su nivel competitivo y su juego organizado frente a rivales centroamericanos.

Este partido representa una prueba exigente para Guatemala, que necesita consolidar su proceso de cara a futuras competencias regionales y, al mismo tiempo, brindar a sus aficionados un espectáculo competitivo frente a un rival histórico de América del Sur.

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