Junior vs Palmeiras, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Junior y Palmeiras por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Partidos en ‘La Novia de América’. Junior de Barranquilla hace las veces de local en el Estadio Jaime Morón de Cartagena para recibir a Palmeiras de Brasil. Dos equipos que integran uno de los grupos más fuertes de esta Copa Libertadores junto con Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.
Resultado al momento: Junior – Palmeiras | Jornada 1 Copa Libertadores de América 2026
Horario del partido Junior vs Palmeiras, hoy 8 de abril
El enfrentamiento entre colombianos y brasileños por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Jaime Morón de Cartagena dará inicio a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 6:30 de la tarde.
Alineaciones del Junior vs Palmeiras para la fecha 1 de la Copa Libertadores, al momento
- Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Mauricio, Allan Ellias, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
¿Quién transmite en vivo el Junior vs Palmeiras y dónde mirar en TV y streaming?
El partido válido por la primera jornada de ‘La Novia de América’ podrá sintonizarse por la pantalla de ESPN. La plataforma de Disney+ Premium también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.