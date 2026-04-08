Junior vs Palmeiras, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Junior y Palmeiras por la primera fecha de la Copa Libertadores.

Junior vs Palmeiras, en vivo | Claro Sports

Partidos en ‘La Novia de América’. Junior de Barranquilla hace las veces de local en el Estadio Jaime Morón de Cartagena para recibir a Palmeiras de Brasil. Dos equipos que integran uno de los grupos más fuertes de esta Copa Libertadores junto con Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

Resultado al momento: Junior – Palmeiras | Jornada 1 Copa Libertadores de América 2026

Horario del partido Junior vs Palmeiras, hoy 8 de abril

El enfrentamiento entre colombianos y brasileños por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Jaime Morón de Cartagena dará inicio a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 6:30 de la tarde.

Alineaciones del Junior vs Palmeiras para la fecha 1 de la Copa Libertadores, al momento

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Mauricio, Allan Ellias, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

¿Quién transmite en vivo el Junior vs Palmeiras y dónde mirar en TV y streaming?

El partido válido por la primera jornada de ‘La Novia de América’ podrá sintonizarse por la pantalla de ESPN. La plataforma de Disney+ Premium también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

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