Guatemala vs Canadá: precios de las entradas y cuándo comienza la venta para la Concacaf Nations League

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena disputará el primer compromiso como local y viajará posteriormente a Toronto.

Guatemala buscará dar el golpe ante Canadá | AFP

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció los precios de las entradas para el enfrentamiento entre Guatemala y Canadá, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El partido de ida se disputará el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

La venta de boletos comenzará el viernes 30 de octubre mediante la plataforma digital Ticketshow. Los aficionados guatemaltecos podrán adquirir sus localidades para acompañar a la Bicolor en un encuentro que tendrá consecuencias tanto para la continuidad en el campeonato como para la clasificación a la Copa Oro 2027.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena disputará el primer compromiso como local y viajará posteriormente a Toronto para afrontar la revancha, programada para tres días después. El ganador de la serie avanzará a las semifinales y obtendrá un boleto directo a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá participar en la ronda preliminar de marzo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Guatemala vs Canadá por la Concacaf Nations League?

La Fedefut confirmó cuatro categorías de boletos para el encuentro en El Trébol. Tribuna tendrá un precio de Q1,300, Platea Sur costará Q500, Preferencia Q450 y General Norte Q200. Los valores corresponden a las distintas ubicaciones disponibles dentro del estadio para el compromiso internacional.

La afición canadiense tendrá asignado el sector de Preferencia, con entradas a Q450. La comercialización se realizará exclusivamente a través de ticketshow.com, a partir del viernes 30 de octubre. La federación todavía no detalló si existirá un límite de localidades por comprador.

Guatemala consiguió su clasificación a los cuartos de final después de terminar en el primer puesto de su grupo con siete puntos y una diferencia de seis goles. Durante esa fase, la Selección Nacional derrotó 6-0 a El Salvador y 1-0 a Surinam, además de empatar sin goles en su visita a Paramaribo.

La preparación comenzará el lunes 2 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento, inicialmente con futbolistas del campeonato local. Posteriormente se incorporarán los convocados que juegan en el extranjero. Luis Fernando Tena no podrá contar con William Jehú Fajardo, Jonathan Franco ni Carlos Estrada por sanciones, aunque recuperará a Óscar Santis, quien recibió el alta médica.

En cuanto a los antecedentes, Canadá lidera el historial con diez victorias, frente a tres triunfos de Guatemala y tres empates. Uno de los enfrentamientos más recientes ocurrió en la Copa Oro 2025, cuando la Bicolor eliminó al conjunto canadiense por 6-5 en la definición por penales, después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

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