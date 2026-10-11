De la clasificación al reconocimiento: Concacaf premia el gol de Matt Evans ante Surinam

La definición del mediocampista guatemalteco quedó por encima de las realizadas por futbolistas de otras selecciones.

Mathias Evans y un gol agónico para Guatemala | X: @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala sumó una nueva distinción después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Matt Evans fue reconocido por Concacaf como el autor del mejor gol de la fase de grupos, gracias a su definición frente a Surinam, que resultó decisiva para la continuidad de la Bicolor en el campeonato.

El organismo regional dio a conocer su elección después de evaluar diez anotaciones correspondientes a diferentes encuentros de la competencia. La definición del mediocampista guatemalteco quedó por encima de las realizadas por futbolistas de otras selecciones centroamericanas y caribeñas.

La importancia de aquella anotación también estuvo relacionada con el contexto del partido. Guatemala estaba obligada a conseguir los tres puntos y no había logrado superar la resistencia de Surinam durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, una intervención de Evans en los minutos adicionales cambió el desenlace.

¡La joya de Matthew Evans para la fiesta de Guatemala! 🇬🇹🎯 https://t.co/UO52ePJZ2G — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

El reconocimiento de Concacaf y el próximo desafío de Guatemala

El futbolista culminó una combinación ofensiva en la que participaron Jonathan Franco, Rudy Muñoz y Olger Escobar. Desde una posición exterior al área, Evans resolvió con un remate de pierna izquierda que dejó sin posibilidades al arquero Frans Vaessen y estableció el resultado definitivo.

Entre los jugadores que también aparecieron en la selección de Concacaf estuvieron el hondureño Luis Palma, el dominicano Lucas Bretón y Janis Antiste, representante de Martinica. La elección reunió acciones de distintos partidos disputados durante la primera etapa del certamen.

Para Evans, nacido en territorio estadounidense y convocado por Guatemala, el premio llega durante su incorporación al proyecto deportivo de Luis Fernando Tena. Su actuación ante Surinam le permitió ganar protagonismo en un encuentro que condicionaba las aspiraciones internacionales del seleccionado nacional.

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La Bicolor completó su participación en el grupo con siete unidades, una cantidad suficiente para obtener el pase a la siguiente ronda. Ese objetivo le permitirá continuar compitiendo en la Liga A y afrontar una serie eliminatoria frente a Canadá durante noviembre.

Los partidos contra el seleccionado canadiense están previstos para el 13 y el 16 de noviembre, correspondientes a la ida y la vuelta de los cuartos de final. Guatemala buscará aprovechar el impulso de su clasificación, mientras Evans intentará mantener su participación dentro del equipo que dirige Tena.

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