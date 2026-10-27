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Más problemas para Iván René Valenciano: familiares del exfutbolista son capturados en Medellín

Publicado por Nicolás Flórez Parra

El hijo y el hijastro del exseleccionado colombiano fueron encarados por el presidente Abelardo De La Espriella

Capturas de familiares de Valenciano. - @ABDELAESPRIELLA y Vizzor Image.
Capturas de familiares de Valenciano. – @ABDELAESPRIELLA y Vizzor Image.

Los problemas judiciales siguen persiguiendo al exfutbolista colombiano Iván René Valenciano. Un operativo realizado en la ciudad de Medellín durante la madrugada de este martes dio como resultado la captura de 135 personas vinculadas con distintos delitos. Entre los aprehendidos, estarían un hijo y un hijastro del que fuera delantero de la Selección Colombia hace más de dos décadas y referente de Junior.

Reportes de diversos medios de comunicación apuntan los nombres de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes y Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocidos respectivamente bajo los alias de ‘Valenciano’ y ‘Risas’. A los señalados se les acusa de participar de hurtos de elementos valiosos como joyas y relojes en actos dirigidos especialmente hacia personas extranjeras.

La cruzada que las autoridades emprendieron en Medellín fue coordinada entre la Alcaldía de la ciudad, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. De hecho, ya circulan imágenes en las que Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, llega al frente los dos los dos sujetos y les dirige unas palabras en las que celebra sus capturas, dando a entender que eran objetivos del operativo.

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Este es ‘Risas’ y este es ‘Valenciano’. Este miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. Han sido 13 años robando, azotando a la gente. Se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la patria milagro. Van a saber lo duro que muerde el ‘Tigre'”, les dijo el mandatario del país mientras los dos señalados solamente lo escuchaban y desviaban la mirada. El siguiente video muestra el momento a partir del 2:50:

El caso ya tenía antecedentes no muy lejanos. En junio de 2024, Jesús Valenciano había sido capturado por su presunta participación en un hurto a mano armada cometido también en Medellín. Gracias a un seguimiento con cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía fue retenido con la motocicleta y el arma de fuego que habría utilizado para cometer el delito:

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Por ahora, los dos señalados van a ser puestos a disposición de un juez que adelante las diligencias y los castigos a los que haya lugar si se les comprueba su culpabilidad. Vale la pena recordar que Iván René Valenciano tuvo problemas en Estados Unidos hace unos años por conducir en presunto estado de embriaguez y provocar un accidente. Por ahora, no hay pronunciamientos por parte de la familia sobre el hecho reciente.

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