Más problemas para Iván René Valenciano: familiares del exfutbolista son capturados en Medellín

El hijo y el hijastro del exseleccionado colombiano fueron encarados por el presidente Abelardo De La Espriella

Capturas de familiares de Valenciano. – @ABDELAESPRIELLA y Vizzor Image.

Los problemas judiciales siguen persiguiendo al exfutbolista colombiano Iván René Valenciano. Un operativo realizado en la ciudad de Medellín durante la madrugada de este martes dio como resultado la captura de 135 personas vinculadas con distintos delitos. Entre los aprehendidos, estarían un hijo y un hijastro del que fuera delantero de la Selección Colombia hace más de dos décadas y referente de Junior.

Reportes de diversos medios de comunicación apuntan los nombres de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes y Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocidos respectivamente bajo los alias de ‘Valenciano’ y ‘Risas’. A los señalados se les acusa de participar de hurtos de elementos valiosos como joyas y relojes en actos dirigidos especialmente hacia personas extranjeras.

La cruzada que las autoridades emprendieron en Medellín fue coordinada entre la Alcaldía de la ciudad, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. De hecho, ya circulan imágenes en las que Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, llega al frente los dos los dos sujetos y les dirige unas palabras en las que celebra sus capturas, dando a entender que eran objetivos del operativo.

“Este es ‘Risas’ y este es ‘Valenciano’. Este miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. Han sido 13 años robando, azotando a la gente. Se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la patria milagro. Van a saber lo duro que muerde el ‘Tigre'”, les dijo el mandatario del país mientras los dos señalados solamente lo escuchaban y desviaban la mirada. El siguiente video muestra el momento a partir del 2:50:

¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA! ¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES! ¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO! Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta resultados contundentes: ¡135 CAPTURAS, 153 ALLANAMIENTOS Y 98 EXPULSIONES! El balance, con corte a las 6:30 de la mañana de hoy, 27 de octubre, incluye: 135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales. ¡1 NARCOTERRORISTA DADO DE BAJA, ALIAS “PRIMO SANGRE”, SEGUNDO CABECILLA DE LAS DISIDENCIAS DEL FRENTE 36 DE LAS FARC EN ANTIOQUIA, QUIEN FUE ABATIDO POR NUESTRA POLICÍA NACIONAL AL OPONER RESISTENCIA DURANTE EL OPERATIVO! Una notificación roja de INTERPOL. 10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, 7 pistolas y un revólver, además de 5 armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación. ¡717 MILLONES DE PESOS Y 25.000 EUROS INCAUTADOS! También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. ¡Y APENAS VAMOS EN EL 85 % DE LA INFORMACIÓN! ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE Y LOS RESULTADOS SIGUEN AUMENTANDO! Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, del Ejército , al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a los miembros de la Fiscalía General de la Nación por esta labor coordinada, que demuestra que cuando nuestras instituciones trabajan unidas, con inteligencia, determinación y contundencia, los resultados llegan. ¡Toda mi gratitud y respaldo a quienes arriesgan su vida para proteger a los colombianos! ¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS CRIMINALES DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA: SE LES ACABÓ LA FIESTA! Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO Y NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

El caso ya tenía antecedentes no muy lejanos. En junio de 2024, Jesús Valenciano había sido capturado por su presunta participación en un hurto a mano armada cometido también en Medellín. Gracias a un seguimiento con cámaras de seguridad y la rápida reacción de la Policía fue retenido con la motocicleta y el arma de fuego que habría utilizado para cometer el delito:

Autoridades en #Medellín revelan detalles del video de cámaras de seguridad con los que se logra la captura de Jacobo de Jesus Valenciano Yepes, hijo del ex futbolista Iván René Valenciano, quien presuntamente participó de un hurto en el barrio Belén La Mota. https://t.co/QDb0BuktKo — BERNARDO SANABRIA (@BERNARDOSANABRI) June 28, 2024

Por ahora, los dos señalados van a ser puestos a disposición de un juez que adelante las diligencias y los castigos a los que haya lugar si se les comprueba su culpabilidad. Vale la pena recordar que Iván René Valenciano tuvo problemas en Estados Unidos hace unos años por conducir en presunto estado de embriaguez y provocar un accidente. Por ahora, no hay pronunciamientos por parte de la familia sobre el hecho reciente.

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