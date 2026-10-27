Lamine Yamal rompe el silencio tras el Balón de Oro 2026: “Algún día llegará mi momento”

El jugador del Barcelona mantiene viva la ilusión de ser el máximo ganador del galardón al mejor jugador del mundo

Lamine confía en ganar el Balón de Oro en el futuro. | Action Images via Reuters

Lamine Yamal habló por primera vez después de quedarse sin el Balón de Oro 2026, reconocimiento que terminó en manos de Harry Kane durante la ceremonia celebrada el lunes 26 de octubre en Londres. El futbolista del Barcelona ocupó la tercera posición en las votaciones, por detrás del delantero inglés y de Kylian Mbappé, pero dejó claro que mantiene la esperanza de conquistar el premio en el futuro.

A través de sus redes sociales, el atacante español de 19 años compartió un mensaje sobre el resultado, en el que reconoció que todavía tiene objetivos por cumplir. Aunque no consiguió el galardón principal, Yamal volvió a recibir el reconocimiento al mejor talento joven del mundo, un premio que ha conquistado durante tres años consecutivos.

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¿Qué dijo Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2026?

Un día después de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal utilizó sus redes sociales para expresar su confianza en que llegará su oportunidad. El jugador evitó cuestionar el resultado de las votaciones y aseguró que continuará con su preparación para alcanzar sus metas.

“Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, escribió Lamine Yamal en sus redes sociales, tras la gala del Balón de Oro 2026.

El mensaje refleja la postura del delantero del Barcelona después de quedar fuera de los dos primeros lugares de la clasificación. En 2025 había terminado segundo, solamente por detrás de Ousmane Dembélé, mientras que en la edición de 2026 descendió al tercer puesto, superado por Kane y Mbappé.

Yamal también felicitó al delantero del Bayern Munich y a los demás futbolistas reconocidos durante la ceremonia. Su publicación dejó atrás el resultado individual y puso la atención en los compromisos que todavía tiene con el conjunto catalán.

Lamine Yamal gana por tercera vez el premio al mejor talento joven

Pese a no conquistar el Balón de Oro, Lamine Yamal recibió el premio al Joven Talento del Año por tercera ocasión consecutiva, después de conseguirlo en 2024 y 2025. Con este resultado se convirtió en el primer futbolista en obtener el reconocimiento durante tres ediciones seguidas.

Durante la ceremonia, el atacante recibió el trofeo de manos de Andriy Shevchenko y dedicó unas palabras a su compañero Pau Cubarsí. Yamal reconoció el desempeño del defensor del Barcelona y expresó que también merecía recibir el galardón.

La temporada 2025-26 dejó registros que respaldaron su presencia entre los candidatos al Balón de Oro. De acuerdo con los datos oficiales del Barcelona, Yamal disputó 45 partidos, marcó 24 goles y registró 18 asistencias, además de contribuir a la conquista de LaLiga y la Supercopa de España.

El mensaje de Lamine Yamal al Barcelona tras quedarse sin el Balón de Oro

Además de mantener su objetivo de conquistar el Balón de Oro, Lamine Yamal aseguró que su prioridad será ayudar al Barcelona a conseguir títulos. El atacante destacó la importancia de concentrarse nuevamente en el trabajo con el equipo, después de una ceremonia en la que volvió a recibir un reconocimiento individual.

“Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, señaló el futbolista en su publicación.

Con 19 años, Yamal acumula tres premios consecutivos al mejor talento joven y dos temporadas entre los tres primeros puestos de la votación del Balón de Oro. El reconocimiento principal continúa pendiente en su trayectoria, aunque el jugador mantiene la confianza en que podrá conquistarlo en alguna de las próximas ediciones.