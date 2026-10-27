Nigeria vs México, octavos de final en vivo: horario y dónde ver el Mundial Femenil sub 17

La Selección Mexicana busca su boleto a cuartos de final del torneo ante Nigeria, equipo que calificó tras sumar una victoria ante Corea del Norte, las campeonas defensoras

¿Cuándo juega México vs Nigeria en el Mundial femenil sub 17? | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil sub 17 se repuso de su derrota en el primer partido del Mundial que se disputa en Marruecos y avanzó a los octavos de final, donde se medirá a Nigeria el jueves 29 de octubre.

El equipo que dirige Miguel Gamero comenzó el Mundial de la categoría con una derrota 2-0 ante España, lo que les dejaba sin margen de error en los siguientes dos partidos, pero la escuadra mexicana logró vencer a Chile y a Australia para meterse a octavos de final como segundo lugar del Grupo F.

El cruce será ante Nigeria, que también terminó en segundo lugar de su grupo, el B. Como México, comenzaron el torneo perdiendo su primer partido. Cayeron 2-1 ante Polonia, tras lo cual superaron a Puerto Rico y a Corea del Norte para acceder a la siguiente ronda. En juego está el boleto para los cuartos de final, en el que cruzarían contra las ganadoras del partido entre Alemania y Venezuela, que se disputará el miércoles 28.

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México busca seguir con los buenos resultados en el Mundial sub 17 femenil. En las últimas dos ocasiones que avanzaron de la fase de grupos, se metieron al menos a semifinales. En Uruguay 2018, la Selección Mexicana terminó en el segundo lugar, mientras que en 2025 ganaron el tercer sitio.

Horario y dónde ver el EquipoA vs EquipoB, octavos de final del Mundial Femenil sub 17 2026

El partido de octavos de final del Mundial femenil sub 17 entre Nigeria y México se disputará en el campo del Mohammed VI Football Complex de Rabat este jueves 29 de octubre. El silbatazo inicial está programado para las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguir el juego por Canal 9 y ViX, además de que en Claro Sports tendremos toda la cobertura del torneo.

Nigeria vs México: posibles alineaciones para octavos de final del Mundial Femenil sub 17

Si bien Akeem Busari y Miguel Gamero podrían hacer cambios en su alineación, podrían repetir el XI de su último juego de la fase de grupos, que valió el boleto a estos octavos de final. Así fueron las alineaciones de Nigeria contra Corea del Sur y México vs Australia:

NIGERIA : Jane Ijirigho, Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Esther Stephen, Kanyinsola Yusuf, Mary Dunstan, Favour Nkwocha, Tosin Rafiu, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi y Oluebube Umejiaku.

: Jane Ijirigho, Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Esther Stephen, Kanyinsola Yusuf, Mary Dunstan, Favour Nkwocha, Tosin Rafiu, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi y Oluebube Umejiaku. MÉXICO: Ania Lopez, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Bianka Arredondo, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Perez y Mia Urbano.

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Pronósticos Mundial Femenil sub 17: ¿Quién es el favorito del Nigeria vs México?

De cara al cruce de octavos de final del Mundial Femenil sub 17, Nigeria parte como ligera favorita para avanzar a la siguiente ronda. El equipo africano llega con un impulso anímico tras vencer 3-1 a la campeona defensora, Corea del Norte. Nigeria destaca por su potente despliegue físico y velocidad en las transiciones ofensivas. México, por su parte llega como un rival altamente competitivo y ordenado, capaz de disputar el pase si logra imponer su juego técnico y control del balón.

Si bien Nigeria cuenta con mayor pegada ofensiva en los momentos cumbre, el choque se prevé parejo y la clave para la Selección Mexicana estará en mantener el orden defensivo y evitar el mano a mano en campo abierto.