Juticalpa vs Motagua en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Juticalpa y Motagua por la segunda jornada del Torneo Apertura de Honduras.

Juticalpa Motagua, Liga Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Juticalpa FC vs Motagua! Ambos equipos se medirán por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas. El conjunto olanchano buscará comenzar el campeonato con un triunfo frente al actual monarca del fútbol hondureño, mientras que el Ciclón Azul intentará iniciar la defensa de su título con una victoria fuera de casa.

Juticalpa FC afronta una nueva campaña con la intención de dejar atrás los resultados del torneo anterior y comenzar una nueva etapa en la Liga Nacional. Los Canecheros cerraron el Clausura 2025-2026 en la zona baja de la clasificación, con un registro de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas, sumando 18 puntos. Tras su último encuentro oficial del certamen pasado, el equipo buscará mejorar su rendimiento y arrancar con una imagen diferente ante su afición.

Motagua llega al Apertura 2026 con el respaldo de haber conquistado el campeonato anterior luego de superar a Marathón en la final mediante una definición por penales. El equipo dirigido por su cuerpo técnico intentará mantener la regularidad mostrada en el cierre del torneo pasado y comenzar con el pie derecho el camino hacia la defensa de la corona. Su último partido oficial terminó con la consagración del conjunto capitalino como campeón de la Liga Nacional de Honduras.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Juticalpa vs Motagua hoy domingo 2 de agosto de 2026?

El encuentro entre Juticalpa vs Motagua será el domingo 2 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Rubén Guifarro y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Antecedentes del Juticalpa vs Motagua y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Juticalpa y Motagua:

19 de abril de 2026 | Motagua 2-1 Juticalpa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Juticalpa 1-2 Motagua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | Juticalpa 1-7 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Motagua 0-0 Juticalpa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de abril de 2025 | Motagua 5-1 Juticalpa | Torneo Clausura 2025

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