Alajuelense vs Escorpiones en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Los de Rescalvo buscan su primer triunfo en el torneo.

Alajuelense Escorpiones, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La Liga Promerica de Costa Rica 2026 continúa con un atractivo duelo entre Alajuelense y Escorpiones, dos equipos que afrontan este compromiso con objetivos muy diferentes. Los manudos buscarán conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura, mientras que el recién ascendido disputará el primer partido oficial de su historia en la máxima categoría. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO, con el resultado en directo, los goles, las alineaciones, tarjetas, cambios y todas las incidencias del encuentro.

Aquí encontrarás todas las actualizaciones en vivo de Alajuelense vs Escorpiones, con el desarrollo completo del partido desde el pitazo inicial hasta el final. No te pierdas las mejores jugadas, las estadísticas más importantes y el resultado final de uno de los encuentros más esperados de la segunda jornada del campeonato costarricense.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Escorpiones hoy 1 de agosto de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Escorpiones será el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Escorpiones para la jornada 1, al momento

Ni Alajuelense ni Escorpiones cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ismael Rescalo y Junior Díaz no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alajuelense: a confirmar. DT: Ismael Rescalvo.

Escorpiones: a confirmar. DT: Junior Díaz.

Antecedentes del Alajuelense vs Escorpiones y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Alajuelense y Escorpiones:

4 de septiembre de 2024 | Alajuelense 5-1 Escorpiones | Cuartos de Final Copa Costa Rica 2024

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