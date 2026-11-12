Herediano prepara su renovación y suma un nuevo fichaje para el Clausura 2027

La dirigencia florense trabaja en la incorporación de futbolistas que permitan mejorar el rendimiento del equipo durante la próxima temporada.

Herediano busca cambiar la cara | Facebook: Herediano

El Club Sport Herediano comenzó a realizar movimientos para modificar su plantel de cara al Torneo Clausura 2027 de Costa Rica. Después de quedarse sin posibilidades de clasificar a las semifinales del Apertura 2026, la dirigencia florense trabaja en la incorporación de futbolistas que permitan mejorar el rendimiento del equipo durante la próxima temporada.

Una de las novedades es el acuerdo alcanzado con Jared Ríos, mediocampista costarricense de 21 años que regresará al país después de finalizar su vínculo con Tacoma Defiance, filial del Seattle Sounders. La información fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó que el jugador continuará su carrera en el conjunto rojiamarillo.

Ríos había llegado al fútbol estadounidense para competir en la MLS NEXT Pro, aunque su experiencia terminó después de algunos meses. Según las informaciones publicadas, las condiciones que encontró durante su estadía no habrían coincidido con las expectativas planteadas inicialmente por su representante, situación que habría influido en su decisión de regresar.

El interés de Herediano no comenzó recientemente. Durante julio de 2026, cuando Municipal Liberia atravesaba problemas institucionales, el club florense había avanzado en las conversaciones para contratar al mediocampista. Sin embargo, Ríos terminó eligiendo la propuesta de Tacoma Defiance, por lo que su incorporación quedó postergada.

Los otros refuerzos que busca Herediano y quién podría dirigir al equipo

Además de Ríos, la dirigencia analiza otras incorporaciones para el Clausura 2027. Entre los nombres mencionados aparecen Daniel Díaz, extremo cubano que pertenece al club y jugó cedido en Managua FC, y Byron Bonilla, atacante nicaragüense del Real Estelí que estaría cerca de alcanzar un acuerdo con los florenses.

La situación de Bonilla presenta una particularidad relacionada con su nacionalidad. El futbolista realiza trámites para obtener la ciudadanía costarricense, lo que eventualmente permitiría inscribirlo sin utilizar una plaza de extranjero. No obstante, tanto su incorporación como el proceso administrativo todavía deben resolverse.

Mientras se definen los refuerzos, Herediano también deberá decidir quién ocupará el banquillo. Jafet Soto aparece entre las principales alternativas para continuar, aunque la dirigencia contempla otros candidatos, incluido el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien anteriormente estuvo al frente de Municipal Liberia.

Sobre la búsqueda del entrenador, Soto explicó que la institución ya redujo las opciones: “Le digo a los agentes que ya no nos manden nada, de esta lista de 5-6 saldrá el nuevo técnico”. La decisión corresponderá a la junta directiva de Fuerza Herediana, que también participará en la planificación deportiva para 2027.

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