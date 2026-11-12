Guatemala vs Canadá en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guatemala Canadá, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala recibe a Canadá este viernes 13 de noviembre por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comenzará a las 20:00 horas de Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La Bicolor disputará esta instancia por primera vez y buscará tomar ventaja en una serie que entregará el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala vs Canadá: ¿cuándo y a qué hora es la ida de cuartos de final?

El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en El Trébol, con Guatemala como local. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena tendrá el primer compromiso ante su afición antes de viajar a Toronto para definir la eliminatoria. En México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Panamá comenzará a las 21:00 horas.

¿Dónde ver Guatemala vs Canadá en vivo? Canal de TV y transmisión online

En Guatemala, el partido está programado por FOX. Los aficionados que sigan a la Bicolor desde Estados Unidos podrán encontrar la transmisión en español a través de TUDN y ViX. En Canadá, Canada Soccer anunció la cobertura de ambos partidos mediante TSN, RDS y OneSoccer.

¿Cómo llegan Guatemala y Canadá a la Concacaf Nations League 2026?

Guatemala ganó el Grupo B con siete puntos, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota. La Bicolor anotó nueve goles y recibió tres, además de mantener su portería a cero en sus últimas tres presentaciones de la fase de grupos. La victoria 1-0 ante Surinam, con gol de Matthew Evans en tiempo de compensación, aseguró su clasificación. Canadá accedió directamente a los cuartos de final como una de las cuatro selecciones preclasificadas por el ranking regional.

Alineaciones probables de Guatemala vs Canadá para la ida

Estos son los posibles once iniciales de Guatemala vs Canadá, a la espera de la confirmación de los entrenadores Luis Fernando Tena y Jesse Marsch:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. DT: Dick Advocaat.

Antecedentes del Guatemala vs Canadá: últimos enfrentamientos y resultados

Esta será la primera serie entre Guatemala y Canadá en la Concacaf Nations League. El antecedente oficial más recordado por la Bicolor es la eliminación de los canadienses en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando ganó 6-5 en penales después de empatar 1-1. Canadá se impuso posteriormente 1-0 en un amistoso de enero de 2026.

18 de enero de 2026 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 29 de junio de 2025 | Canadá 1 (5)-(6) 1 Guatemala | Copa Oro 2025

| Copa Oro 2025 1 de julio de 2023 | Guatemala 0-0 Canadá | Copa Oro 2023

| Copa Oro 2023 27 de marzo de 2015 | Canadá 1-0 Guatemala | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 30 de junio de 2009 | Guatemala 0-3 Canadá | Amistoso Internacional

¿Qué necesita Guatemala para avanzar al Final Four y clasificar a la Copa Oro 2027?

Guatemala necesita ganar la eliminatoria en el marcador global. El vencedor avanzará al Final Four de marzo de 2027 en Los Ángeles y obtendrá el boleto directo a la Copa Oro 2027. La selección que pierda la serie tendrá que disputar las preliminares para buscar su clasificación al torneo continental.

La vuelta será el lunes 16 de noviembre a las 19:00 horas de Guatemala, en el BMO Field de Toronto. Si al finalizar ambos partidos hay empate global, se aplicará el gol de visitante; si persiste la igualdad, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, penales.

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