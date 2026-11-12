Karol G vs Rosalía en los Latin Grammy 2026: pronósticos, nominados y dónde ver los premios hoy

Se celebran este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Karol G y Rosalía como dos de las protagonistas de la 27ª edición

La ceremonia inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México | Claro Sports

Los Latin Grammy 2026 se celebran este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Karol G y Rosalía como dos de las protagonistas de la 27ª edición. Ambas artistas llegan con siete nominaciones y competirán directamente por Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

La ceremonia, que contempla 60 categorías, también tiene entre sus principales candidatos a Jorge Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte y Silvana Estrada, mientras que el productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 menciones.

¿Dónde ver en vivo los Latin Grammy 2026? TV y online

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá una duración aproximada de tres horas. La transmisión en vivo está confirmada para Estados Unidos a través de Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma ViX. En territorio mexicano, Las Estrellas transmitirá la premiación el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas, de acuerdo con la programación oficial de TelevisaUnivision.

La cobertura también incluirá la alfombra roja Noche de Estrellas, que comenzará a las 17:00 horas del centro de México, mientras que la transmisión digital detrás de cámaras arrancará a las 16:30 horas en las redes sociales de Univision.

Por su parte, la Latin Grammy Premiere permitirá conocer a los ganadores de numerosas categorías antes de la ceremonia principal, mediante los canales digitales de la Academia Latina de la Grabación.

¿En qué categorías compiten directamente Rosalía y Karol G en los Latin Grammy 2026?

Karol G y Rosalía se enfrentarán directamente en tres de las cuatro categorías generales de los Latin Grammy 2026. En Álbum del Año, la colombiana está nominada por Tropicoqueta, mientras que la española participa con LUX (Complete Works). Ambas también compiten en Canción del Año y Grabación del Año gracias a “Coleccionando heridas”, interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís, y “La Perla”, de Rosalía con Yahritza y Su Esencia. Estos enfrentamientos colocan a las cantantes entre las principales protagonistas de la ceremonia.

Las nominaciones restantes muestran la participación de ambas artistas en distintos géneros musicales. Karol G busca reconocimientos en Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón y Mejor Canción Regional Mexicana.

Rosalía, por su parte, participa en Mejor Canción Pop, Mejor Canción en Lengua Portuguesa, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, esta última como reconocimiento técnico a su producción.

¿Quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2026? Lista completa

La Academia Latina de la Grabación anunció nominaciones en 60 categorías, que abarcan desde el pop y la música urbana hasta el regional mexicano, el rock y los géneros tradicionales. Entre los artistas con mayor presencia destacan Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete menciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte también figuran entre las candidatas con mayor representación, mientras que los premios generales reúnen producciones de distintos países y estilos musicales.

A continuación, se presenta la lista completa de nominados en las categorías generales y una selección de las categorías más destacadas. La relación oficial de las 60 categorías, incluidos los créditos de compositores, productores e ingenieros, está disponible en el sitio de la Academia Latina de la Grabación.

Álbum del Año

EQUILIBRIVM — Anitta

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — Karol G

FEMME FATALE — Mon Laferte

MUDA — Carín León

La vida era más corta — Milo J

¿Dónde es el after? — Rawayana

LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del Año

“Coleccionando heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting

“Humano” — Juanes y Vivir Quintana

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Mi gran amor” — Santana con Becky G

“Nilo” — Zanna

“Solifican12” — Milo J

Grabación del Año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde que te tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Canción Pop

“A la niña que fui” — Kany García

“Amarillo” — Joaquina

“(favorito)” — nic

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Melancolía” — Mon Laferte

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara — Bad Gyal

Omerta — J Balvin y Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor Interpretación Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“Se lo juro” — Feid

“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

“Gil” — Milo J con Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal con Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G con Feid

“Una aventura” — Ozuna

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De parte mía — Kakalo

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P

Contra todo — Rivs

Dosis — Xavi

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

“Ese hombre es malo” — Karol G

“Estamos todos” — Intocable

“No Capea” — Xavi y Grupo Frontera

“Ojitos bellos” — Grupo Frontera

“Osadía” — Edén Muñoz y Cristian Castro

Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Compositor del Año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Latin Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar en las categorías destacadas?

Karol G y Rosalía aparecen entre las principales aspirantes a conquistar Álbum del Año, aunque deberán superar a Jorge Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso, Silvana Estrada y Mon Laferte. En Canción del Año, “Coleccionando heridas” y “La Perla” son dos de las candidaturas a seguir, mientras que “Dime”, de Silvana Estrada, y “Femme Fatale”, de Mon Laferte, también compiten por los reconocimientos generales. En Mejor Canción Pop, Rosalía tendrá como rivales a Joaquina, Kany García, nic y Mon Laferte. Las preferencias señaladas corresponden a un pronóstico editorial y no a una clasificación oficial de la Academia.

En las categorías urbanas, Karol G se perfila como una de las contendientes por Mejor Álbum de Música Urbana con Tropicoqueta, frente a los proyectos de Bad Gyal, J Balvin y Ryan Castro, Beéle y Young Miko. Por otro lado, Edgar Barrera buscará ampliar su trayectoria como productor y compositor, mientras que la competencia por Mejor Nuevo Artista incluye a Loulu Gilberto, Zeca Veloso, Macario Martínez y maye.

Los ganadores serán determinados por los votos de los integrantes de la Academia Latina de la Grabación, y sus nombres se conocerán durante la entrega de premios de este 12 de noviembre.