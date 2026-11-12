Honduras vs Emiratos Árabes Unidos: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso 2026

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Honduras vs Emiratos Árabes Unidos, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Honduras enfrentará a Emiratos Árabes Unidos este viernes 13 de noviembre en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. El encuentro amistoso corresponde a la fecha FIFA y será el primero de los dos compromisos que disputará la Bicolor durante su gira por Medio Oriente. El equipo dirigido por José Francisco Molina buscará aprovechar esta oportunidad para evaluar jugadores y continuar preparando sus próximos desafíos internacionales.

Honduras llega a este compromiso después de quedar eliminada en la fase de grupos de la Concacaf Nations League, donde Jamaica y Guatemala consiguieron avanzar a los cuartos de final. La selección catracha deberá disputar un repechaje en marzo de 2027 para intentar clasificarse a la Copa Oro. Molina utilizará estos amistosos para analizar alternativas dentro del plantel. Después de enfrentar a Emiratos Árabes Unidos, la Bicolor viajará a Kuwait, donde jugará el martes 17 de noviembre.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos atraviesa una etapa de cambios bajo la conducción del entrenador croata Zlatko Dalić, quien asumió en agosto de 2026. El seleccionado asiático cuenta con futbolistas nacionalizados, entre ellos el argentino Nicolás Giménez, actualmente en Al Wasl. Su participación más reciente en la Copa del Golfo terminó con una derrota ante Arabia Saudita en la final, resultado que buscará dejar atrás frente a Honduras.

Honduras vs Emiratos Árabes Unidos en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de amistoso?

El encuentro entre Honduras y Emiratos Árabes se disputará el viernes 13 de noviembre a las 8:15, hora Honduras y se disputará en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi.

¿Dónde ver en vivo el Honduras vs Emiratos Árabes Unidos el partido amistoso? TV y streaming

El partido entre Honduras y Emiratos Árabes se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC, que tiene los derechos para transmitir los encuentros en televisión y en plataformas digitales de streaming.

Honduras vs Emiratos Árabes Unidos: ¿Cómo llega el seleccionado catracho a este partido?

Honduras inició su preparación con una delegación integrada principalmente por futbolistas del campeonato local. Entre los jugadores que viajaron desde territorio hondureño aparecen Edrick Menjívar, Edwin Rodríguez, Giancarlo Sacaza, Alejandro Reyes, Roberto Osorto y Enrique Facussé. Los convocados que militan en clubes extranjeros se incorporarán directamente a la concentración.

La nómina también incluye a Luis Palma, Joseph Rosales, Denil Maldonado, David Ruiz y Rigoberto Rivas, quienes aportarán experiencia internacional al plantel. Entre las alternativas que buscará observar el cuerpo técnico aparecen jóvenes como Dereck Moncada, Keyrol Figueroa y Diego Matute.

MÁS INFORMACIÓN: Honduras iguala con Jamaica y se despide de la Concacaf Nations League

Una de las novedades de la convocatoria es la presencia de Roberto Osorto, mediocampista de Real España que tendrá la oportunidad de mostrarse con la selección mayor. José Francisco Molina también contará con distintas opciones en defensa y ataque para realizar modificaciones durante los encuentros.

El cuerpo técnico buscará aprovechar los entrenamientos para mejorar la coordinación entre los futbolistas que participan en la Liga Nacional y aquellos que desarrollan sus carreras en el extranjero. La integración de ambos grupos será uno de los aspectos a trabajar durante la concentración.

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