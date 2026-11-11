Tena, ante la decisión más difícil del once titular para enfrentar a Canadá

El técnico debe decidir entre Hagen y Navarro.

Hagen y Navarro, la gran duda del cuerpo técnico. (FFG)

Luis Fernando Tena ultima los detalles del equipo de Guatemala que recibirá a Canadá por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Entre las decisiones que debe tomar junto a su cuerpo técnico aparece una que concentra buena parte de la atención: quién será el encargado de defender la portería en el primer encuentro de la eliminatoria.

Aunque Nicholas Hagen ha sido el habitual elegido del entrenador, Kenderson Navarro aparece como una alternativa para este compromiso. Hasta hace pocos días, la continuidad de Hagen parecía el escenario más probable, pero las características del rival abren la posibilidad de que Tena apueste por una variante en una posición especialmente sensible.

El argumento a favor de Navarro está relacionado con el juego aéreo. Se espera que Canadá busque generar peligro mediante centros desde ambos costados, una situación que exigiría seguridad para salir a cortar los envíos. La lectura del momento para abandonar el arco y anticiparse a los delanteros es una de las cualidades que podrían favorecer al guardameta de Municipal en esta disputa.

Desde esa perspectiva, la elección respondería a una necesidad puntual del encuentro. Hagen cuenta con la confianza que le ha dado su recorrido en la selección, mientras que Navarro ofrece condiciones que podrían ajustarse a ese escenario de centros frecuentes. El cuerpo técnico deberá valorar cuánto peso darle a ese aspecto dentro del conjunto de exigencias que plantea Canadá.

Por ahora, sin embargo, la posibilidad de un cambio en la portería se mantiene en el terreno de las suposiciones. Tena todavía debe resolver su elección y ni siquiera una formación utilizada en el último entrenamiento permitiría darla por definitiva. En otras oportunidades, el seleccionador ha trabajado con un arquero durante la preparación y finalmente ha elegido a otro para el partido.

La continuidad competitiva también forma parte del análisis. Navarro no ha sido la primera opción de Municipal, donde Braulio Linares se consolidó en el puesto desde comienzos de 2026. Aunque consiguió disputar diez encuentros, su menor participación introduce otro elemento en la discusión: llegar con ritmo de competencia puede resultar importante para afrontar una eliminatoria de esta exigencia.

A su favor también aparece el antecedente de los cuartos de final de la Copa Oro 2025 frente a Canadá, encuentro en el que Navarro defendió la portería guatemalteca. Aquella noche, la selección empató 1-1 y terminó imponiéndose por 6-5 en la definición por penales para avanzar a semifinales. Ese recuerdo alimenta los argumentos de quienes consideran que podría volver a recibir la confianza del entrenador.

Tena deberá equilibrar todos esos factores antes de confirmar el once: la confianza en Hagen, las condiciones de Navarro para responder por arriba, su actividad reciente y la experiencia ante el mismo rival. La decisión sigue abierta y será una de las más observadas en la previa, mientras Guatemala prepara un encuentro en el que buscará aprovechar su localía para comenzar la serie con un resultado favorable.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

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